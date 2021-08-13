Знаете ли вы, что постоялый двор с корчмой находились на Белой речке еще в те стародавние времена, когда датский король отдал земли, окружающие мызу Колга, цистерцианскому монастырю, расположенному далеко от этих мест — на острове Готланд. А что - место подходящее: старинная дорога, ведущая из Таллинна в Нарву, близ границы между Харьюмаа и Вирумаа...

Первый и последний

В 1581 году уже шведский король Юхан III подарил мызу Колга и прилегающие к ней земли знаменитому полководцу Понтусу Делагарди. В ревизской книге мызы от 1586 года есть копия договора аренды корчмы Валгейыги, подписанного 9 декабря 1585 года. Сторонами договора были представитель мызы капитан Йохан Де ла Бланк и арендатор Йорен Беккер.

Последняя страница договора об аренде. Копия хранится в Валгейыги. ФОТО: Вера Копти.

Годовая арендная плата в размере восьми талеров равнялась трехмесячной зарплате простого рабочего в Стокгольме. Однако в первый год трактирщик также был освобожден и от этого, так как плюс к трактирным обязанностям он должен был возделывать новые пахотные земли и выращивать скот.

В 1888 году корчму Валгейыги арендовал Яска Вийкманн, сын Якоба Каарла из Ревеля. В материалах Кыннуского волостного суда есть извещение от вступивших в права наследования мызой Колга родственников рода Стенбоков, адресованное в 1896 году Яске Вийкману, трактирщику из Валгейыги, о том, что и при перепродаже имения он может торговать в корчме на свой страх и риск. В Российской империи существовала государственная водочная монополия, и Стенбоки, управлявшие имением, вовремя оптимизировали свои риски. В 1900 году корчма была закрыта, и на протяжении XX века на хуторе Валгейыги располагалось правление лесничества. В округе хутор до сих пор называют лесным домом, хотя он стоит между дорогой и рекой.

Белая речка - Valgejõgi - течет сразу за домом. ФОТО: Вера Копти.

Почему мы вдруг забрались в такие исторические дебри? Дело в том, что Аллан, супруг сегодняшней собственницы хутора, о котором пойдет речь дальше - большой любитель и знаток истории, и после приобретения недвижимости провел серьезную работу по изучению архивных материалов.

Журналист, сомелье, винодел

В апреле 2014 года дом стал называться Veini Villa – Винная вилла: недвижимость купила Тийна Куулер, журналист, сомелье и предприниматель, известная в Эстонии своим плодово-ягодным вином и книгой о домашнем виноделии Koduveiniaabits, вышедшей недавно вторым изданием.

В 90-е годы работа журналиста привела ее на первую эстонскую винную ярмарку, которая проходила в фойе театра Vanemuine. Стало интересно, как это — изготавливать вино не из винограда, а из ягод и фруктов.

Затем Тийна Куулер получила диплом Эстонской частной школы сомелье и решила заняться виноделием серьезно. Свое первое вино она изготовила случайно: у двоюродной бабушки осталось огромное количество яблочного сока, который было нужно как-то использовать. Ну не выливать же! Удивительно, но первое вино удалось, получилось приятным и сухим. Успех воодушевил Тийну, писал в 2011 году Postimees.

Но для изготовления вина требуется помещение, арендовать площадь в городе - сложно и дорого, обычные деревенские дома не подходили из-за небольших размеров. Когда Тийна узнала, что продается этот дом с участком земли на берегу реки, она поняла: это то, что надо. Переговоры о покупке велись... два года.

Тийна Куулер рассказывает о покупке дома. ФОТО: Вера Копти.

С одной стороны дома оказалось достаточно места для посадки ягодных кустарников - теперь у Куулер есть своя плантация смородины, крыжовника и других ягод. С другой стороны - большой гараж, где стояли машины лесников. Его решили превратить в цех: нужно было подвести воду и канализацию и отремонтировать бетонные стены. Несколько месяцев ушло на подготовку документов и получение разрешения на производственную деятельность.

Из чего можно делать вино?

Вино Тийна делает из тех ягод и фруктов, которые любит сама. «Не люблю клюкву и облепиху, поэтому таких вин в моем ассортименте нет, — рассказывает винодел. - А вообще вино можно делать из всего, из чего можно выжать сок!»

Кстати, помните знаменитый рассказ Брэдбери «Вино из одуванчиков»? На винной вилле такое тоже есть, но выдержанное, урожая 2017 года. Как говорит Тийна, оно с легкой горчинкой и подходит в качестве аперитива.

Куулер делает вино из популярного в Эстонии в большей степени как начинка для пирогов ревеня — ее знаменитое белое игристое, полусладкое из рябины, идеально подходящее к сырам сладкое айвовое, темно-красное вино из черной бузины — редкость для Эстонии, вина из черноплодной рябины и алычи. В общем, экзотика!

Как рассказывает Тийна, интересными получаются купажи: мед-барбарис, яблоко-шиповник, яблоко-айва. Белый крыжовник и брусника тоже могут стать хорошим сырьем для вина. А вот чернику, клубнику и грушу в чистом виде она использовать не советует: в них мало кислоты, и вино не получится.

Гуру эстонского виноделия

На ягодной плантации хутора установлен деревянный указатель, показывающий расстояние до всех известных малых винокурен Эстонии. Тийна хорошо знакома с эстонскими коллегами, во-первых, потому, что в маленькой Эстонии вообще легко быть знакомым со всеми коллегами по цеху, а во-вторых, она является организатором ежегодных конкурсов производителей домашнего вина.

Тийна Куулер на ягодной плантации около указателя эстонских винокурен. ФОТО: Вера Копти.

«Любимым сырьем домашних виноделов Эстонии являются, разумеется, яблоки, за ними следуют смородина всех цветов и крыжовник, на третьем месте ревень, популярность которого в каком-то смысле является сюрпризом и только после них идет необычное сырье», — объяснила Куулер, добавив, что на конкурсах чаще побеждают вина из яблок, затем — из вишни и черноплодной рябины.

Среди конкурсных работ встречаются и довольно редкие варианты сырья: например, дыня, кабачок, морковь, можжевельник, еловые побеги, сирень, бархатцы, лимонник, зеленые помидоры.

Август на вилле - самый хлопотный месяц: «Но это совершенно нормально в сезон виноделия. К нам приходят посетители, интересующиеся эстонским вином, и в то же время необходимо делать новое вино, собирать яблоки в саду, а грибы - в лесу, картошку - на огороде. Поскольку кроме дегустаций, мы стали предлагать и еду, хлопот еще больше».

Нас Тийна угостила интересным салатом:

Салат из салаки и картофеля со сметаной. ФОТО: Вера Копти.

В состав салата входят ингредиенты, которые обычно в салатах не встречаются: маринованное филе салаки, свежие и маринованные огурцы, зеленый и маринованный красный лук, каперсы и очень густая сметана. Со свежим хлебом и маслом с добавлением еловых побегов да в атмосфере старинной корчмы - объедение!

Кстати, о масле. Сейчас уже поздно, нежные побеги давно превратились в колючие ветки, а вот весной соберите яркие светло-зеленые ароматные кисточки, измельчите их в блендере и смешайте со сливочным маслом комнатной температуры в пропорции: на 100 г масла - 50 миллилитров побегов. Не пожалеете!

Хорошее место - винная вилла. Живописная речка с перекинутым через нее экзотическим мостиком, огромный зал бывшей корчмы, где проходят дегустации и мастер-классы, баня на самом берегу...

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