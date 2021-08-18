Проблему с качеством воды в Ласнамяэ пока не удалось решить

В Tallinna Vesi на запрос ERR о ситуации с качеством воды в таллиннском районе Ласнамяэ сообщили, что предприятие ежедневно проводит тестирование воды и прилагает усилия, чтобы найти решение проблемы, передает rus.err.ee.

"Для улучшения качества воды на улицах Ляэнемере и Линнамяэ мы проводим дополнительную тщательную промывку трубопроводов", - говорится в ответе Tallinna Vesi.

"Кроме того, по согласованию с Департаментом здоровья мы временно добавляем в водопроводную воду дополнительное дезинфицирующее средство. Это обычная практика, добавленное количество хлора не представляет опасности для здоровья", - сообщили в пресс-службе предприятия.