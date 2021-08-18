Проблему с качеством воды в Ласнамяэ пока не удалось решить
Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена.
Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена.
В Tallinna Vesi на запрос ERR о ситуации с качеством воды в таллиннском районе Ласнамяэ сообщили, что предприятие ежедневно проводит тестирование воды и прилагает усилия, чтобы найти решение проблемы, передает rus.err.ee.
"Для улучшения качества воды на улицах Ляэнемере и Линнамяэ мы проводим дополнительную тщательную промывку трубопроводов", - говорится в ответе Tallinna Vesi.
"Кроме того, по согласованию с Департаментом здоровья мы временно добавляем в водопроводную воду дополнительное дезинфицирующее средство. Это обычная практика, добавленное количество хлора не представляет опасности для здоровья", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Подробнее о возникших в Ласнамяэ проблемах с водой читайте здесь.