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Проблему с качеством воды в Ласнамяэ пока не удалось решить

Кран. Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu

Результаты сделанных анализов показывают, что меры принятые для улучшения качества воды, работают, но на данный момент проблема еще окончательно не решена.

В Tallinna Vesi на запрос ERR о ситуации с качеством воды в таллиннском районе Ласнамяэ сообщили, что предприятие ежедневно проводит тестирование воды и прилагает усилия, чтобы найти решение проблемы, передает rus.err.ee.

"Для улучшения качества воды на улицах Ляэнемере и Линнамяэ мы проводим дополнительную тщательную промывку трубопроводов", - говорится в ответе Tallinna Vesi.

"Кроме того, по согласованию с Департаментом здоровья мы временно добавляем в водопроводную воду дополнительное дезинфицирующее средство. Это обычная практика, добавленное количество хлора не представляет опасности для здоровья", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Подробнее о возникших в Ласнамяэ проблемах с водой читайте здесь.

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