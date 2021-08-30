Пн, 30.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Алар Карис ответил Rus.Postimees по-русски на вопрос о том, как стать президентом для всей Эстонии

Алар Карис ответил Rus.Postimees по-русски на вопрос о том, как стать президентом для всей Эстонии

Кандидат в президенты Алар Карис прокомментировал для Rus.Postimees, знает ли он ответ на вопрос, как стать президентом для всего населения Эстонии.

"Это очень тяжелая задача, но я буду стараться! Надеюсь, что у меня на это будет пять лет, чтобы этого достигнуть", - ответил Карис по-русски.

Ряд аналитиков отмечают, что наша политическая система против автономно думающих личностей. На вопрос о том, готов ли Карис ее менять, кандидат ответил, что Эстонии действительно очень нужны самостоятельно думающие личности.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back