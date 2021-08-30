Алар Карис ответил Rus.Postimees по-русски на вопрос о том, как стать президентом для всей Эстонии
Кандидат в президенты Алар Карис прокомментировал для Rus.Postimees, знает ли он ответ на вопрос, как стать президентом для всего населения Эстонии.
Кандидат в президенты Алар Карис прокомментировал для Rus.Postimees, знает ли он ответ на вопрос, как стать президентом для всего населения Эстонии.
"Это очень тяжелая задача, но я буду стараться! Надеюсь, что у меня на это будет пять лет, чтобы этого достигнуть", - ответил Карис по-русски.
Ряд аналитиков отмечают, что наша политическая система против автономно думающих личностей. На вопрос о том, готов ли Карис ее менять, кандидат ответил, что Эстонии действительно очень нужны самостоятельно думающие личности.