С четверга начнут возвращать деньги из второй пенсионной системы
Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начнут осуществлять 2 сентября, пишет Rus.ERR.
Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начнут осуществлять 2 сентября, пишет Rus.ERR.
Выплаты будет производить в произвольном порядке Пенсионный центр. Деньги будут выплачивать в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года.
Информация о сумме будет приходить при поступлении платежа на расчетный счет. В пояснении к платежу указывается ставка и сумма удержанного подоходного налога.
Rus.Postimees на прошлой неделе писал, как узнать примерную сумму, которую подавший заявление об изъятии пенсионных наколпения получит на счет, а также о том, с какими сложностями могут столкнуться живущие за границей и почему должникам не стоит пытаться скрыть пенсионные накопления в зарубежных банках.