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С четверга начнут возвращать деньги из второй пенсионной системы

Кошелек. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начнут осуществлять 2 сентября, пишет Rus.ERR.

Выплаты будет производить в произвольном порядке Пенсионный центр. Деньги будут выплачивать в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года.

Информация о сумме будет приходить при поступлении платежа на расчетный счет. В пояснении к платежу указывается ставка и сумма удержанного подоходного налога.

Rus.Postimees на прошлой неделе писал, как узнать примерную сумму, которую подавший заявление об изъятии пенсионных наколпения получит на счет, а также о том, с какими сложностями могут столкнуться живущие за границей и почему должникам не стоит пытаться скрыть пенсионные накопления в зарубежных банках.

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