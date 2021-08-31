Алар Карис – Rus.Postimees: власть не должна быть элитарной
Новоизбранный президент Эстонии Алар Карис отметил в интервью Rus.Postimees, что отношения между властью и народом нужно менять.
Новоизбранный президент Эстонии Алар Карис отметил в интервью Rus.Postimees, что отношения между властью и народом нужно менять.
«Народ – это тоже власть. Разумеется, государственная власть не должна быть элитарной и ориентированной на саму себя. Такого чувства не должно возникать», – подчеркнул Карис. При этом он признал: «Увы, власть всегда немного в стороне от народа. Это неизбежно».
Как приблизить власть к народу? «Эти шаги мы еще продумаем. У меня есть немного времени на размышление», – ответил будущий президент.
Днем ранее Алар Карис заявил в эксклюзивном интервью Rus.Postimees, что будет стараться стать президентом для всего населения Эстонии.
«Это очень тяжелая задача, но я буду стараться! Надеюсь, что у меня на это будет пять лет», - ответил Карис по-русски.
Ряд аналитиков отмечает, что наша политическая система против автономно думающих личностей. На вопрос о том, готов ли Карис ее менять, он подчеркнул, что Эстонии действительно очень нужны самостоятельно думающие люди.
«Самостоятельно думать – это крайне важно. Если люди думают по-разному, в этом заключается сила, а не слабость государства. И я надеюсь, что люди способны думать самостоятельно, смело озвучивая свою позицию», – резюмировал Карис.