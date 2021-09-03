Министерство финансов: в новом бюджете тоже могут быть ошибки

«К сожалению, мы, вероятно, не сможем гарантировать, что в бюджете никогда не будет ошибок. Бюджет составляется в условиях острой нехватки времени многими сторонами и учреждениями, и человеческий фактор всегда будет присутствовать», - сказал ERR вице-канцлер Министерства финансов по вопросам бюджетной политики Свен Кирсипуу.

Отчет Государственного контроля показал, что все утвержденные законом в Рийгикогу сводные суммы государственного бюджета на 2020 год - доходы, расходы, инвестиции, финансовые сделки - неверны, поскольку подготовившее законопроект Министерство финансов сделало в учете и расчетах ошибки в размере сотен миллионов евро. В доходах также учтено то, что в них не входит, а некоторые суммы не учтены при расчете сумм затрат, инвестиций и финансовых сделок.

"Мы проанализировали и изменили наши бизнес-процессы, а в прошлом году также организационную структуру, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, и механизмы контроля были лучше обеспечены", - пояснил Кирсипуу.