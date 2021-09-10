Партия реформ: поставим крест на велопроектах Таллинна; «Ээсти 200»: все решать не только Кылварту
- Криштафович: хватит принимать решения из одной партийной конторы
- Лувищук: финансирование Ласнамяэ вызывает много вопросов
- Криштафович: 4-полосные Нарва-маантеэ и Рейди-теэ – это глупость
- Лувищук: мы хотим децентрализовать управление Таллинном
- Криштафович: Таллинн мог бы предоставить льготы на электромобили
Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees представители Партии реформ и «Ээсти 200», которых нередко упрекают в сходстве программ и позиций.