Водитель без прав спровоцировал ДТП: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете
В пятницу, 29 октября, в Пярнумаа на втором километре шоссе Кадьясте-Суурейыэ в Орикюла произошло ДТП.
В пятницу, 29 октября, в Пярнумаа на втором километре шоссе Кадьясте-Суурейыэ в Орикюла произошло ДТП.
ДТП произошло, когда 36-летний мужчина без водительских прав потерял управление над автомобилем Audi A4, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Водителя на вертолете доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло семь серьезных ДТП, в которых в общей сложности пострадали семь человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних, в том числе и шестимесячный ребенок.