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  • Водитель без прав спровоцировал ДТП: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

Водитель без прав спровоцировал ДТП: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

Водителя доставили в больницу на вертолете. ФОТО: Urmas Glase

В пятницу, 29 октября, в Пярнумаа на втором километре шоссе Кадьясте-Суурейыэ в Орикюла произошло ДТП. 

ДТП произошло, когда 36-летний мужчина без водительских прав потерял управление над автомобилем Audi A4, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Водителя на вертолете доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. 

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло семь серьезных ДТП, в которых в общей сложности пострадали семь человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних, в том числе и шестимесячный ребенок.

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