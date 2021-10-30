Водитель без прав спровоцировал ДТП: в таллиннскую больницу его доставили на вертолете

ДТП произошло, когда 36-летний мужчина без водительских прав потерял управление над автомобилем Audi A4, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло семь серьезных ДТП, в которых в общей сложности пострадали семь человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних, в том числе и шестимесячный ребенок.