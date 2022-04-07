Бывший работник завода в Локса полгода не мог получить зарплату

Локсаcкое предприятие по производству бетонных конструкций Marsalis Element проиграло трудовой спор с бывшим работником, который на протяжении нескольких месяцев не мог получить причитающиеся ему деньги. Бывший работник предприятия, приехавший на заработки, работал в компании до лета 2021 года и по состоянию на октябрь так и не получил окончательный расчет. При этом он утверждает, что знает и других людей, которые аналогичным образом ждут расчета по три месяца или больше.