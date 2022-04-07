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Бывший работник завода в Локса полгода не мог получить зарплату

Борис Тимофеев
, репортер
Бывший работник завода в Локса полгода не мог получить зарплату
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Территория судоремонтного завода в Локса.
Территория судоремонтного завода в Локса. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Локсаcкое предприятие по производству бетонных конструкций Marsalis Element проиграло трудовой спор с бывшим работником, который на протяжении нескольких месяцев не мог получить причитающиеся ему деньги. Бывший работник предприятия, приехавший на заработки, работал в компании до лета 2021 года и по состоянию на октябрь так и не получил окончательный расчет. При этом он утверждает, что знает и других людей, которые аналогичным образом ждут расчета по три месяца или больше.

Как утверждал бывший работник, в основном работают там приезжие из Украины и Грузии. "Mестных - немного, в основном те, кто уже привык к происходящему или не хочет ехать работать в Таллинн", - объясняет он.

"То, что зарплату не выплачивают вовремя — это мягко сказано: выплачивают с опозданием на пару недель и то не всю, а частями. Особенно удобно так делать с украинцами - поработал три месяца, получил одну зарплату и миллион сладких обещаний - и уехал домой несолоно хлебавши", - также рассказал бывший работник.

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