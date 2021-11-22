Вопрос читателя: «Должен ли я отвечать на звонки работодателя в нерабочее время?»

«Работодатель хочет, чтобы я всегда был доступен для него и клиентов. Мое рабочее время с восьми до 17 часов, но клиенты часто звонят и после завершения рабочего дня, я должен отвечать на звонки и отправлять клиентам предложения. Работодатель сказал, что время дежурств оговорено в Законе о трудовом договоре, и я обязан отвечать на звонки и после завершения рабочего дня. Так ли это? Должно ли быть оплачено это время работы?», - спросил читатель.

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Сандра Куус:

«Во время дежурства работник не обязан выполнять рабочие обязанности, но на оговоренных с работодателем условиях должен приступить к их исполнению, если поступит такое указание. Дежурство можно назначить только в том случае, если об этом договорились. Это означает, что если работник и работодатель до начала работы о дежурствах не договорились, то в процессе уже начавшихся трудовых отношений работодатель может предложить применить дежурства, но у работника есть право от них отказаться.

За дежурства работнику нужно платить не меньше, чем 1/10 от оговоренной заработной платы. Рабочим временем считается та часть дежурства, когда работник подчиняется руководству и контролю со стороны работодателя. Если работник приступает к исполнению рабочих обязанностей (например, отвечает на звонки клиентов), это не считается дежурством, поскольку дежурство и рабочее время не могут совпадать по времени.

Пример: дежурство работника по плану должно длиться пять часов. Оно прерывается, поскольку работник начинает выполнять рабочие обязанности, которые он выполняет два часа. Такие образом, ему должны заплатить за три часа дежурства и зарплату за два часа работы.

Также при назначении дежурств, работодатель должен обеспечить работнику ежедневный и еженедельный отдых. Например, рабочее время – восемь часов, после которых начинается дежурство. В таком случае дежурство может длиться не более пяти часов, после чего работник должен получить минимум 11-часовой отдых. Также работник должен иметь каждую неделю отдых на 48 часов и суммировано не менее 36 часов подряд.

Если вы не договорились о дежурствах, работу после завершения рабочего дня нужно считать сверхурочной. Сверхурочная работа – это работа сверх обычного времени, которая выполняется или по договоренности сторон, или по одностороннему требованию работодателя, если это обусловлено чрезвычайной и временной ситуацией, когда вклад работника важен. В случае суммирующегося рабочего времени переработки и недоработки рассчитываются в конце учетного периода.

Для компенсации сверхурочной работы есть две возможности.

В первом случае она компенсируется свободным временем в размере сверхурочного времени работы. Свободное время предоставляется в рабочее время работников и оплачивается как обычно. Так работнику гарантирована достаточная компенсация, и он защищен от возможного снижения заработной платы.

Пример: работник отработал восемь сверхурочных часов. Ему оплачивают восемь часов и дают свободное время на тот же срок с сохранением оплаты.

Другая возможность – оплата переработки. Это предполагает наличие договоренности, за сверхурочные часы нужно заплатить 1,5 ставку зарплаты.

Подводя итог, можно сказать, что если стороны договорились о применении дежурств, то работник должен быть готов к работе в оговоренное время дежурства. За дежурства нужно платить.