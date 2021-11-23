В волости Козе продается объект с панорамным видом

Двухэтажная башня построена 58 лет назад. Новоиспеченный собственник может превратить ее в настоящее сокровище, нужно просто дать волю фантазии. Основание башни составляет 20 м2, а высота - 21,6 м2. Здесь есть где разгуляться!

Водонапорная башня. ФОТО: KV.EE

Да и место заслуживает внимания: например, до столичного аэропорта вы сможете добраться на машине за 35 минут. Но зачем нужна столица, если в Хабая есть небольшой продуктовый магазин, библиотека, мыза и винокурня, где производятся домашние вина признанного качества.