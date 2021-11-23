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В волости Козе продается объект с панорамным видом

Водонапорная башня. ФОТО: KV.EE

В поселке Хабая выставлена ​​на продажу водонапорная башня с разрешением на строительство и обзорным видом на окрестности, пишет Kodustiil. 

Двухэтажная башня построена 58 лет назад. Новоиспеченный собственник может превратить ее в настоящее сокровище, нужно просто дать волю фантазии. Основание башни составляет 20 м2, а высота - 21,6 м2. Здесь есть где разгуляться! 

Водонапорная башня. ФОТО: KV.EE

Да и место заслуживает внимания: например, до столичного аэропорта вы сможете добраться на машине за 35 минут. Но зачем нужна столица, если в Хабая есть небольшой продуктовый магазин, библиотека, мыза и винокурня, где производятся домашние вина признанного качества. 

С информацией о продаже уникальной недвижимости можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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