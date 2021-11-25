Полиция: в Эстонии за короткий срок по одной причине погибли уже двое молодых людей
По данным Департамента полиции и погранохраны, за короткое время в результате употребления MDMA (экстази) уже скончались двое молодых людей.
По данным Департамента полиции и погранохраны, за короткое время в результате употребления MDMA (экстази) уже скончались двое молодых людей.
Postimees писал в начале ноября, как молодежная вечеринка в Таллинне, на которой присутствовали и наркотики, и алкоголь, завершилась утром 23 октября смертью 19-летнего молодого человека. Хотя по данным Postimees, вместо вещества MDMA (на сленге «конфета», «Молли» и пр. – ред.) ему продали что-то другое, пока не установлено, стал ли причиной трагедии именно этот наркотик, или речь идет о влиянии смеси вещества и алкоголя.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре в четверг в соцсетях предупредил, что в последнее время уже двое молодых людей умерли после употребления MDMA. Среди молодежи вещество также известно как «Молли».
«Мы расследуем, откуда токсичное вещество берется и в каком виде продвигается дальше. Все, кто по какой-то причине приобрел это убивающее вещество, пожалуйста, не употребляйте его!» - призвал Тамбре.
По словам ведущего следователя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пяхьяской префектуры Марго Кивила, наркоцепочки очень длинные и каждое их звено добавляет в вещество что-то и от себя: чтобы увеличить объем и таким образом заработать больший доход.
«Эти балластные вещества местами могут быть опаснее, чем само наркотическое вещество, - отметил Кивила. – Также опасно употребление слишком чистого наркотика, поскольку возникает опасность передозировки. Влияние наркотиков непредсказуемо, и особенно непредсказуемым его делает смешение разных веществ, или их употребление вместе с алкоголем».
112 – если подозреваете у кого-то передозировку или отравление, позвоните в скорую помощь
631 4300 – психологическая кризисная консультация (Пн-чт. 15.00-19.00 пт. 15.00-18.00)
655 8088 – телефон эмоциональной поддержки на эстонском языке (19.00-7.00)
655 5688 – телефон эмоциональной поддержки на русском языке (19.00-7.00)
peaasi.ee – онлайн-консультации по вопросам душевного здоровья
narko.ee – здесь можно найти множество услуг помощи в сокращении и отказе от употребления, в том числе, медицинские услуги в случае зависимости и консультации, если зависимость еще не сформировалась