Полиция: в Эстонии за короткий срок по одной причине погибли уже двое молодых людей

Postimees писал в начале ноября, как молодежная вечеринка в Таллинне, на которой присутствовали и наркотики, и алкоголь, завершилась утром 23 октября смертью 19-летнего молодого человека. Хотя по данным Postimees, вместо вещества MDMA (на сленге «конфета», «Молли» и пр. – ред.) ему продали что-то другое, пока не установлено, стал ли причиной трагедии именно этот наркотик, или речь идет о влиянии смеси вещества и алкоголя.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре в четверг в соцсетях предупредил, что в последнее время уже двое молодых людей умерли после употребления MDMA. Среди молодежи вещество также известно как «Молли».

«Мы расследуем, откуда токсичное вещество берется и в каком виде продвигается дальше. Все, кто по какой-то причине приобрел это убивающее вещество, пожалуйста, не употребляйте его!» - призвал Тамбре.

По словам ведущего следователя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пяхьяской префектуры Марго Кивила, наркоцепочки очень длинные и каждое их звено добавляет в вещество что-то и от себя: чтобы увеличить объем и таким образом заработать больший доход.

«Эти балластные вещества местами могут быть опаснее, чем само наркотическое вещество, - отметил Кивила. – Также опасно употребление слишком чистого наркотика, поскольку возникает опасность передозировки. Влияние наркотиков непредсказуемо, и особенно непредсказуемым его делает смешение разных веществ, или их употребление вместе с алкоголем».