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  • Спорт
  • Ударил спортсменку: прокуратура предъявила подозрение именитому тренеру

Ударил спортсменку: прокуратура предъявила подозрение именитому тренеру

Рихо Ранникмаа. ФОТО: Ain Liiva / Virumaa Teataja

Вируская окружная прокуратура сегодня предъявила подозрения в рамках уголовного производства в отношении известного тренера по дзюдо и сумо Рихо Ранникмаа.

Подозрение было предъявлено по статье 121 Пенитенциарного кодекса, которая касается ненадлежащего физического обращения, передает спортивная редакция Postimees.

Рихо Ранникмаа подозревают в непозволительном обращении с ученицей. Подробно об инциденте Rus.Postimees писал в сентябре.

«Последует сбор и анализ доказательств. На их основании прокурор Элле Карм решит, может ли быть достигнуто внесудебное урегулирование или дело будет передано в суд», - заявила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк.

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