Ударил спортсменку: прокуратура предъявила подозрение именитому тренеру

Подозрение было предъявлено по статье 121 Пенитенциарного кодекса, которая касается ненадлежащего физического обращения, передает спортивная редакция Postimees .

Рихо Ранникмаа подозревают в непозволительном обращении с ученицей. Подробно об инциденте Rus.Postimees писал в сентябре .

«Последует сбор и анализ доказательств. На их основании прокурор Элле Карм решит, может ли быть достигнуто внесудебное урегулирование или дело будет передано в суд», - заявила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк.