Вопрос читателя: могу ли я отказаться работать в снег на машине с летними покрышками?

«Выпал снег и обещают, что его еще прибавится. Но у моей рабочей машины все еще летние покрышки. Работодатель приказывает ехать на машине с летней резиной. Могу ли я отказаться от работы?», - спросил он

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Рейн Рейсберг:

«У работника есть право отказаться от выполнения работы или остановить рабочий процесс, если под угрозу поставлено его или других людей здоровье. Об этом нужно незамедлительно сообщить работодателю или его представителю, а также доверенному лицу по вопросам рабочей среды.

Право отказаться от работы есть и тогда, когда машина отвечает действующим техническим требованиям. Зимние покрышки с 1 декабря обязательны для легковых автомобилей, масса которых не превышает 3,5 тонны, и которые вместе с водителем имеют до восьми посадочных мест. Но мы знаем, что дорожные условия могут быть опасными и раньше, хотя, согласно Закону о дорожном движении, летние покрышки еще можно использовать.