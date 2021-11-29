Вопрос читателя: могу ли я отказаться работать в снег на машине с летними покрышками?
В Трудовую инспекцию обратился работник, которого работодатель заставляет ехать в снег по рабочим делам на машине с летней резиной.
В Трудовую инспекцию обратился работник, которого работодатель заставляет ехать в снег по рабочим делам на машине с летней резиной.
«Выпал снег и обещают, что его еще прибавится. Но у моей рабочей машины все еще летние покрышки. Работодатель приказывает ехать на машине с летней резиной. Могу ли я отказаться от работы?», - спросил он
Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Рейн Рейсберг:
«У работника есть право отказаться от выполнения работы или остановить рабочий процесс, если под угрозу поставлено его или других людей здоровье. Об этом нужно незамедлительно сообщить работодателю или его представителю, а также доверенному лицу по вопросам рабочей среды.
Право отказаться от работы есть и тогда, когда машина отвечает действующим техническим требованиям. Зимние покрышки с 1 декабря обязательны для легковых автомобилей, масса которых не превышает 3,5 тонны, и которые вместе с водителем имеют до восьми посадочных мест. Но мы знаем, что дорожные условия могут быть опасными и раньше, хотя, согласно Закону о дорожном движении, летние покрышки еще можно использовать.
Если вы считаете, что поездка на летней резине ставит под угрозу ваше собственное или здоровье других людей, вы должны сообщить об отказе от работы при первой же возможности, то есть, тогда, когда вы понимаете, что не можете выполнить свои рабочие обязанности. Сообщить работодателю об отказе нужно таким образом, чтобы это позже можно было доказать, например, отправив электронное письмо или SMS. В сообщении нужно указать причину, поскольку после в случае спора возникнет ощущение, что вы просто не хотели выполнять свои трудовые обязанности. Также нужно четко проговорить, что выполнить рабочие обязанности невозможно, поскольку ставится под угрозу ваше здоровье и здоровье других людей».