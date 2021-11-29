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  • Эстония
  • Университет временно прекратил сотрудничество с проводившим странные исследования Юри Камеником

Университет временно прекратил сотрудничество с проводившим странные исследования Юри Камеником

Юри Каменик. ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллиннский университет сообщил, что руководство Института природы и здоровья встретится с известным, как метеоролог лектором Юри Камеником завтра, чтобы обсудить с ним описанные в Postimees исследования, сопровождавшиеся извращениями. До выяснения всех обстоятельств трудовые отношения с ним прекращены. Кроме того, руководство института решило, что до выяснения обстоятельств, Каменик не будет вести в вузе никакой академической деятельности, в том числе учебную работу со студентами.

Сегодня Postimees написал о том, что лектор по климатологии и метеорологии Таллиннского университета, неоднократно комментировавший погоду в СМИ Юри Каменик годами занимался исследованиями мочевого пузыря, участники которых, как они утверждают, подвергались сексуальному использованию.

Рекомендации университета для проверки репутации исследования

Если человек получает приглашение принять участие в научном исследовании, прежде всего он должен получить для подписи и ознакомление письменное согласие. Это называется проинформированным согласием.

В проинформированном согласии должны быть расписаны следующие части:

  • Имя руководителя проекта научного исследования с его контактными данным, а также ученые степени и указание должностей, что говорит о том, что сфера исследований руководителя проекта связана со сферой деятельности научного исследования.
  • Название академического учреждения, которое связано с научным исследованием и объяснением, из каких источников ведется финансирование исследования.
  • Основательное письменное объяснение целей и организации проведения научного исследования.
  • Описание того, как обеспечена защита данных участника исследования. Также описание рисков, при возникновении которых личные данные могут утечь.
  • Объяснение, как оценивается возможный ущерб от участия в исследовании на фоне общественной пользы от результатов исследования.
  • Объяснение общественной пользы результатов исследования.
  • Ссылки на то, что у участника всегда есть право прекратить свое участие на любом этапе исследования.

«В случае если вас пригласили принять участие в научном исследовании, и вы хотите убедить в том, что оно заслуживает доверия, рекомендуем проверить в интернете имя руководителя проекта», - советует вуз.

В сообщении указано: «Во время проверки у академического работника появится ссылка на его аккаунт в Эстонской научной инфосистеме, где описаны его главные академические проекты и работы, а также сферы исследований. Там же можно убедиться, что руководитель проекта связан с той сферой деятельности, в которой проводится исследование».

В проинформированном согласии, как утверждает вуз, должно иметься указание того, какое научное учреждение связано с данным исследованием: «Для того, чтобы убедиться в том, что научное исследование заслуживает доверия, советуем связаться с указанным в документе научным заведением».

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