Университет временно прекратил сотрудничество с проводившим странные исследования Юри Камеником
Таллиннский университет сообщил, что руководство Института природы и здоровья встретится с известным, как метеоролог лектором Юри Камеником завтра, чтобы обсудить с ним описанные в Postimees исследования, сопровождавшиеся извращениями. До выяснения всех обстоятельств трудовые отношения с ним прекращены. Кроме того, руководство института решило, что до выяснения обстоятельств, Каменик не будет вести в вузе никакой академической деятельности, в том числе учебную работу со студентами.