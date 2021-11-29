Университет временно прекратил сотрудничество с проводившим странные исследования Юри Камеником

Сегодня Postimees написал о том, что лектор по климатологии и метеорологии Таллиннского университета, неоднократно комментировавший погоду в СМИ Юри Каменик годами занимался исследованиями мочевого пузыря, участники которых, как они утверждают, подвергались сексуальному использованию.

Рекомендации университета для проверки репутации исследования Если человек получает приглашение принять участие в научном исследовании, прежде всего он должен получить для подписи и ознакомление письменное согласие. Это называется проинформированным согласием. В проинформированном согласии должны быть расписаны следующие части: Имя руководителя проекта научного исследования с его контактными данным, а также ученые степени и указание должностей, что говорит о том, что сфера исследований руководителя проекта связана со сферой деятельности научного исследования.

Название академического учреждения, которое связано с научным исследованием и объяснением, из каких источников ведется финансирование исследования.

Основательное письменное объяснение целей и организации проведения научного исследования.

Описание того, как обеспечена защита данных участника исследования. Также описание рисков, при возникновении которых личные данные могут утечь.

Объяснение, как оценивается возможный ущерб от участия в исследовании на фоне общественной пользы от результатов исследования.

Объяснение общественной пользы результатов исследования.

Ссылки на то, что у участника всегда есть право прекратить свое участие на любом этапе исследования.

«В случае если вас пригласили принять участие в научном исследовании, и вы хотите убедить в том, что оно заслуживает доверия, рекомендуем проверить в интернете имя руководителя проекта», - советует вуз.

В сообщении указано: «Во время проверки у академического работника появится ссылка на его аккаунт в Эстонской научной инфосистеме, где описаны его главные академические проекты и работы, а также сферы исследований. Там же можно убедиться, что руководитель проекта связан с той сферой деятельности, в которой проводится исследование».