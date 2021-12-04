Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot шестизначную сумму

Всего в Европе было 11 победителей этого уровня - помимо Эстонии, были победители из семи других стран. Также было много победителей на уровне 5 + 0 - 15 игроков из пяти разных стран выиграли 52 771 евро. Главный приз вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот на следующую неделю уже составляет 57 миллионов евро.

За десять месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству почти 13 миллионов евро в качестве налога на азартные игры в поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. В качестве выигрышей Eesti Loto за тот же период выплатило 28,4 миллиона евро, в том числе почти 5 миллионов евро в качестве выигрышей в быстрой лотерее.