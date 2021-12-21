Директор школы: 100% на эстонском к 2035 году – это идеальный вариант

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, принимавшая участие в разработке плана.

Выдержки из беседы:

– Кто же составил этот план и почему подробности засекречены?

– Мне и самой интересно знать, почему этот документ до сих пор засекречен. На самом деле, там ничего секретного нет. В рабочей группе принимали участие 14 экспертов: представителей различных сфер образования от дошкольного до профессионального и высшего. Представители Министерства образования курировали эту работу.

– Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees подчеркнула, что переход на эстонский необходимо обсудить с русскоязычной общиной. Проводилось ли такое обсуждение с директорами, учителями и родителями?

– Насколько мне известно, с общиной пока ничего не обсуждалось – ни на уровне родителей, ни на уровне директоров русских школ.

– Почему?

– Документ свежеиспеченный. Это не значит, что 100% этот план может быть реализован в жизни. Почему? Потому что в этом документе, помимо тех пунктов, на которые нацелено Министерство образования и к которым хочет привлечь внимание правительство, требуются еще средства для воплощения этих идей в жизнь.

В документе четко обозначены болевые моменты, а также риски и опасности, которые могут возникнуть на пути. При этом ряд политиков, имевших возможность ознакомиться с документом, выразили мнение, что все, что там написано, мы уже проходили и в нем нет ничего нового.

Я бы хотела отметить, что Эстония – это маленькое государство, которое проделало огромную работу для того, чтобы все жители страны были бы сопричастны тому, что в ней происходит, и владели бы госязыком.

Говорю это не ради того, чтобы перед кем-то выслужиться или сделать красивое лицо. Я пришла в сферу образования в 1988 году и хорошо помню, как везде звучал срок "2000-й год" и висел над нами как дамоклов меч. Мы так боялись перехода на эстонский в 2000-м году…

– На пороге 2022-й год…

– За эти годы было сделано очень много, в том числе успешно работала система языкового погружения. Убеждена, что раннее языковое погружение дает великолепные результаты.

– Так за что же сейчас бьется Министерство образования?

– Министерство бьется за то, чтобы мы всем детям могли предоставить такую возможность.

– То есть конечная цель – 100% предметов на эстонском с 1 класса к 2035 году? – Существующая модель раннего языкового погружения является примером того, что это вполне возможно.

– С 2035 года все русские школы перейдут на программу языкового погружения?

– Для меня это был бы идеальный вариант, тогда бы мы на выходе не имели бы столько проблем, сколько мы имеем сейчас.