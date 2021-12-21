Директор школы: 100% на эстонском к 2035 году – это идеальный вариант
- С русской общиной план перехода на эстонский не обсуждался
- Для перехода на эстонский предусмотрены миллионы
- Возможно, план и нереален, но должны же быть амбиции
- Эстонские школы вынуждены идти по пути разделения
- В Йыхви нормально относятся к переходу на эстонский
Министерство образования намерено к 2035 году перевести все русские детсады и школы, финансируемые государством и местными самоуправлениями, на эстонский язык обучения. Кто составил этот план и почему подробности засекречены?