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  • Директор школы: 100% на эстонском к 2035 году – это идеальный вариант
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Директор школы: 100% на эстонском к 2035 году – это идеальный вариант

  • С русской общиной план перехода на эстонский не обсуждался
  • Для перехода на эстонский предусмотрены миллионы
  • Возможно, план и нереален, но должны же быть амбиции
  • Эстонские школы вынуждены идти по пути разделения
  • В Йыхви нормально относятся к переходу на эстонский

Министерство образования намерено к 2035 году перевести все русские детсады и школы, финансируемые государством и местными самоуправлениями, на эстонский язык обучения. Кто составил этот план и почему подробности засекречены?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, принимавшая участие в разработке плана.

Выдержки из беседы:

– Кто же составил этот план и почему подробности засекречены?

– Мне и самой интересно знать, почему этот документ до сих пор засекречен. На самом деле, там ничего секретного нет. В рабочей группе принимали участие 14 экспертов: представителей различных сфер образования от дошкольного до профессионального и высшего. Представители Министерства образования курировали эту работу.

– Премьер-министр Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees подчеркнула, что переход на эстонский необходимо обсудить с русскоязычной общиной. Проводилось ли такое обсуждение с директорами, учителями и родителями?

– Насколько мне известно, с общиной пока ничего не обсуждалось – ни на уровне родителей, ни на уровне директоров русских школ.

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– Почему?

– Документ свежеиспеченный. Это не значит, что 100% этот план может быть реализован в жизни. Почему? Потому что в этом документе, помимо тех пунктов, на которые нацелено Министерство образования и к которым хочет привлечь внимание правительство, требуются еще средства для воплощения этих идей в жизнь.

В документе четко обозначены болевые моменты, а также риски и опасности, которые могут возникнуть на пути. При этом ряд политиков, имевших возможность ознакомиться с документом, выразили мнение, что все, что там написано, мы уже проходили и в нем нет ничего нового.

Я бы хотела отметить, что Эстония – это маленькое государство, которое проделало огромную работу для того, чтобы все жители страны были бы сопричастны тому, что в ней происходит, и владели бы госязыком.

Говорю это не ради того, чтобы перед кем-то выслужиться или сделать красивое лицо. Я пришла в сферу образования в 1988 году и хорошо помню, как везде звучал срок "2000-й год" и висел над нами как дамоклов меч. Мы так боялись перехода на эстонский в 2000-м году…

– На пороге 2022-й год…

– За эти годы было сделано очень много, в том числе успешно работала система языкового погружения. Убеждена, что раннее языковое погружение дает великолепные результаты.

– Так за что же сейчас бьется Министерство образования?

– Министерство бьется за то, чтобы мы всем детям могли предоставить такую возможность.

– То есть конечная цель – 100% предметов на эстонском с 1 класса к 2035 году?

– Существующая модель раннего языкового погружения является примером того, что это вполне возможно.

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– С 2035 года все русские школы перейдут на программу языкового погружения?

– Для меня это был бы идеальный вариант, тогда бы мы на выходе не имели бы столько проблем, сколько мы имеем сейчас.

Согласно статистике, сегодня в общеобразовательных школах учится более 130 000 учеников, из них только 15% обучаются на русском языке, остальные уже учатся на эстонском. Более того, родители все чаще отправляют своих детей в эстонские школы с 1 класса.

– Как в Ида-Вирумаа реагируют на перспективу полностью перейти на эстонский в 2035 году?

– У нас в Йыхви реагируют нормально. Не берусь говорить за Кохтла-Ярве, Силламяэ или Нарву.

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Очень жаль, что эта тема является в целом острым политическим вопросом. Какие-то партии все время разыгрывают карту русского образования на выборах.

На самом деле посыл родителей очевиден: каждый год в классах языкового погружения – перебор. А у нас нет учителей.

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– Самый большой вызов – учителя. По данным министра образования, 3000 русских учителей не владеют в достаточной степени эстонским, чтобы преподавать на госязыке. Означает ли это, что для реализации плана министерства эти педагоги будут оторваны от работы и отправлены на курсы эстонского?

– Скорее всего, нет. Практика и реалии жизни таковы, что не владеющие эстонским учителя ходят на языковые курсы каждый год и помногу часов.

– Только вот курсы помогают единицам. Согласно статистике, от 2 до 5% решаются после таких курсов преподавать на эстонском…

– Поэтому уже сейчас ведутся разговоры о том, чтобы вносить изменения в государственную учебную программу и снижать нагрузку учителей. Тем самым, у них останется возможность для самосовершенствования. На сегодня педагоги очень перегружены. Кроме того, необходимо дополнительно мотивировать учителей, в возрасте 50+ они просто выгорают.

Почему в качестве цели поставлен 2035-й год?

Переходу на эстонский отводится 13 лет. Нельзя гарантировать, что все пойдет по плану.

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Неизвестно, когда закончится пандемия и что будет с экономикой.

По плану, на переход школ на эстонский предусмотрены миллионы. Цифры с большими нулями в конце стоят напротив каждого пункта.

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Мы даже не знаем, сколько студентов педагогических вузов и училищ приходят по окончании учебы в школы.

– У нас нет статистики количества выпускников, работающих в школах?

– Мы обнаружили, что точной статистики нет. Никто не отслеживает, сколько выпускников институтов приходит в школы.

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На сегодня многие директора довольны теми, кого удалось залучить на работу по программе Noored kooli.

– Люди без опыта будут погружать наших детей в эстонский?

– Этим людям в дальнейшем тоже придется переобучаться.

– План предполагает выделение дополнительных средств эстонским школам, чтобы они нашли специалистов для русских школ? Что это значит?

– Это не совсем так. В эстонских школах учится свыше 5000 иноязычных детей. С каждым годом это количество увеличивается примерно на тысячу. И эти школы стали обоснованно задавать министерству вопросы о том, обучение иноязычных – это совершенно другая методика преподавания. Нужно учитывать, что такие ученики не совсем понимают то, что им преподается на эстонском.

У эстонских школ возникли вопросы. С одной стороны, не хочется разделять класс на эстонцев и русских, но, тем не менее, сейчас некоторые школы идут именно по такому пути.

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– По пути разделения учеников?

– По пути разделения. Это необходимо для того, чтобы эстонский ученик мог заниматься в нормальном темпе.

– То есть практика показывает, что разделение – неизбежно?

– Неизбежно. При этом некоторые политики продолжают пропагандировать в качестве идеала модель смешанной школы. Думаю, что это не совсем возможно, если взвесить все плюсы и минусы. Даже в нашей Йыхвиской госгимназии эстонские и русские ученики, хотя и находят много точек соприкосновения через хобби, внеклассную работу и предметы по выбору, учатся в разных потоках.

– А в министерстве это понимают?

– Министерство и хочет все это вводить поэтапно, начиная с детских садов.

– Хватит ли 13 лет? Это реально?

– Возможно, и нереально, но, как говорят политики, должны же быть какие-то амбиции.

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Это голубая мечта любого политика-эстонца: чтобы в стране, где живут нацменьшинства, все понимали бы  эстонский язык.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: 100% предметов на эстонском с 2035 года? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Madis Veltman / Postimees
  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в итоговом интервью Rus.Postimees подчеркнула, что переход на эстонский необходимо обсудить с русскоязычной общиной. Проводилось ли такое обсуждение с директорами, учителями и родителями?
  • Много ли в экспертной комиссии специалистов по русским школам, владеющих методиками обучения эстонскому языку?
  • С 2035 года 100% предметов будет преподаваться на эстонском уже с 1 класса?
  • Министерство называет самым большим вызовом подготовку учителей. Тысячи русских педагогов будут оторваны от работы и отправлены на курсы эстонского? 
  • План также предполагает выделение эстонским школам дополнительных средств на поиск специалистов для русских школ. Что это означает?
  • Где будут открываться специальные группы для детей-неэстонцев в сотрудничестве с программой Noored kooli?
  • Как в Ида-Вирумаа смотрят на перспективу перехода всех садов и школ на эстонский?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti 

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