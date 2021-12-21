Toyota остановит производство новых автомобилей на неопределенный срок
Компания Toyota планирует в январе 2022 года прекратить производство новых транспортных средств на пяти японских автозаводах.
Компания Toyota планирует в январе 2022 года прекратить производство новых транспортных средств на пяти японских автозаводах.
Сколько простоят конвейеры марки без работы, пока точно неизвестно. Специалисты связывают остановку предприятий с нехваткой микроэлектронных комплектующих, с которой весь последний год сталкиваются большинство мировых автопроизводителей. Вынужденный простой неминуемо приведет к дефициту машин японского бренда в дилерских центрах, пишет Motor.
По прогнозам экспертов, простой конвейеров Toyota на пяти японских автозаводах продлится от двух дней до недели. Остановка производств приведет к срывам сроков выпуска около 20 000 новых транспортных средств. Кроме того, специалисты предрекают, что простой поспособствует дефициту автомобилей в дилерских центрах марки, а также к повышению цен на модельный ряд.
Представители Toyota заявили, что остановка пяти автозаводов не помешает планам компании выпустить в следующем финансовом году около девяти миллионов автомобилей. При этом, скажется ли остановка конвейеров для российского потребителя, пока неизвестно. По оценкам экспертов, в ноябре 2020 года в нашей стране продали 7606 машин японской марки, что на семь процентов меньше показателей за аналогичный период прошлого года.