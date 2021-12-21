Toyota остановит производство новых автомобилей на неопределенный срок

Сколько простоят конвейеры марки без работы, пока точно неизвестно. Специалисты связывают остановку предприятий с нехваткой микроэлектронных комплектующих, с которой весь последний год сталкиваются большинство мировых автопроизводителей. Вынужденный простой неминуемо приведет к дефициту машин японского бренда в дилерских центрах, пишет Motor.

По прогнозам экспертов, простой конвейеров Toyota на пяти японских автозаводах продлится от двух дней до недели. Остановка производств приведет к срывам сроков выпуска около 20 000 новых транспортных средств. Кроме того, специалисты предрекают, что простой поспособствует дефициту автомобилей в дилерских центрах марки, а также к повышению цен на модельный ряд.