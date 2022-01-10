Юрист: потеря трудоспособности и профзаболевание — не одно и то же

Одна из героинь была уволена после того, как не смогла пройти обычный медосмотр, требующийся на ее рабочем месте. За 40 лет работы ее здоровье ухудшилось, что дало работодателю право избавиться от постаревшего работника.

Присяжный адвокат адвокатского бюро Lextal Ксения Кравченко объяснила, что в данном случае речь может идти о приобретении профессионального заболевания. То, что выплачивает государство при потере трудоспособности — это отдельная история. При профзаболевании положены более крупные компенсации и пособия: «Для установления профзаболевания нужно обратиться к своему семейному врачу, который направит к врачу гигиены труда. Если профзаболевание будет определено, работодатель обязан платить. И если он не хочет делать это добровольно, нужно обращаться в суд».