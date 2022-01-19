Непривитый бывший сотрудник больницы добивается справедливости в суде

Пуусильд повторил в суде, что не хочет делать прививку от коронавируса. Но он не согласен с тем, что как будто он отказался от тестирования. Пуусильд не был согласен делать носоглоточный тест, а хотел альтернативный вариант. По его словам, на нынешней работе он делает тест раз в неделю. Однако в больнице настаивают на том, что бывший сотрудник отказался от любого тестирования.