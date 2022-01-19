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  • Непривитый бывший сотрудник больницы добивается справедливости в суде

Непривитый бывший сотрудник больницы добивается справедливости в суде

Кристьян Пуусильд в суде. ФОТО: Mailiis Ollino

Кристьян Пуусильд, который работал психологом в Пярнуской больнице, был уволен со дня в мае прошлого года. Пуусильд не согласился с решением и подал в суд на бывшего работодателя.

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Ранее заведующий лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула сообщил, что больница предлагает работникам три возможности снизить риск заражения коронавирусом: носить средства индивидуальной защиты, регулярно делать тесты и вакцинироваться. От одного из них можно отказаться.

Пуусильд повторил в суде, что не хочет делать прививку от коронавируса. Но он не согласен с тем, что как будто он отказался от тестирования. Пуусильд не был согласен делать носоглоточный тест, а хотел альтернативный вариант. По его словам, на нынешней работе он делает тест раз в неделю. Однако в больнице настаивают на том, что бывший сотрудник отказался от любого тестирования.

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