Непривитый бывший сотрудник больницы добивается справедливости в суде
Кристьян Пуусильд, который работал психологом в Пярнуской больнице, был уволен со дня в мае прошлого года. Пуусильд не согласился с решением и подал в суд на бывшего работодателя.
Кристьян Пуусильд, который работал психологом в Пярнуской больнице, был уволен со дня в мае прошлого года. Пуусильд не согласился с решением и подал в суд на бывшего работодателя.
Ранее заведующий лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Вахула сообщил, что больница предлагает работникам три возможности снизить риск заражения коронавирусом: носить средства индивидуальной защиты, регулярно делать тесты и вакцинироваться. От одного из них можно отказаться.