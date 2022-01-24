Может ли работодатель без предупреждения обязать носить маски?

«Осенью работодатель предложил: или работник вакцинируется, или должен носить на работе маску или визор. Я вакцинирован, а потому не должен был носить маску. Сегодня, когда мы пришли на работу, нам сообщили, что и вакцинированные должны носить маску, а использовать визор больше нельзя. Может ли работодатель менять правила, не сообщая об этом заранее?» - спросил работник.

Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«Работодатель должен создать безопасную рабочую среду. Одной из возможностей для этого является введение необходимых правил, например, обязанность носить средства индивидуальной защиты. Для исполнения этой обязанности, работнику не нужно проводить предварительную подготовку, просто надеть выданную работодателем маску. Поэтому нет необходимости и в предварительном предупреждении. Кроме того, увеличилось количество зараженных коронавирусом, а потому риск заражения вырос резко и заранее спланировать действия было невозможно.

В случае средств индивидуальной защиты очень важны их защитные свойства. Использовать имеет смысл только такие средства индивидуальной защиты, которые действительно защищают. Защитные свойства визоров намного ниже, чем у масок, поскольку они не защищают при дыхании от летающих в воздухе частичек вируса. Визор защищает скорее от аэрозоля, возникающего при чиханье и кашле. Польза от визора есть тогда, когда его носят вместе с маской.

Для использования в рабочей среде не подходят и многоразовые, так называемые общественные маски, основная функция которых ограничить выброс слюны того, кто ее носит и наоборот, оградить его от чужой слюны, а также ограничить контакт рук с лицом. Эта маска не сравнима ни с медицинскими масками, ни с масками типа FFP2 или FFP3.

Подчеркнем, что в качестве средства индивидуальной защиты можно использовать медицинские маски или защищающие дыхательные пути маски типа FFP2 или FFP3.

Если работодатель ввел обязанность носить маски, то работник должен их носить.