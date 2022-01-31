Вопрос юристу: можно ли брать отпуск весь сразу?

«Работодатель составляет график отпусков и ждет от нас пожеланий. Нам дали понять, что отпуск нужно разделить на части. А я хотел бы взять отпуск целиком — 28 дней. Есть ли у меня такое право?» - спрашивает работник.

Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Трудовой инспекции:

«Крайний срок утверждения графика отпусков — 31 марта. При составлении графика работодатель просит работников сообщить, когда они хотели бы использовать свой основной отпуск. График составляется с учетом пожеланий работника и потребностей предприятия.

Если отпуск берется частями, то работнику нужно достичь предварительной договоренности с работодателем. В таком случае одна часть отпуска должна длиться не меньше 14 календарных дней. Остальные части отпуска по решению работодателя могут быть короче, чем семь дней.

Если работодатель предлагает разделить отпуск на части, работник может от этого отказаться и взять весь основной отпуск сразу.

Работодатель может в одностороннем порядке назначить время отпуска, если он укажет в графике весь основной отпуск работника: например, если продолжительность отпуска 28 дней, то отпуск длится все 28 дней подряд.

При составлении графика работодатель, конечно, должен учитывать пожелания имеющих льготы лиц. Им нужно предоставить отпуск в подходящее им время.

Право требовать основной отпуск в подходящее для них время есть:

1. у женщин непосредственно перед и после отпуска по беременности и родам ли непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;

2. у мужчин непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или по время отпуска по беременности и родам жены;

3. у родителей, которые воспитывают детей младше семи лет;

4. у родителей, которые воспитывают ребенка от семи до 10 лет — во время каникул ребенка;