Картина дня: новые счета за электричество, поездка Михкельсона в Москву и смертельная авария
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 февраля.
Потребители, которые после шокирующих счетов за декабрь стали больше экономить, с замиранием сердца ждали январских счетов. Постепенно счета уже приходят в почтовые ящики жителей нашей страны. Те, у кого электрическое отопление, выдохнуть с облегчением не смогут. Читать далее...
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) в понедельник, 7 февраля, примет участие в круглом столе по внешней политике и политике безопасности в посольстве Эстонии в Москве, где представит позицию Эстонии в сегодняшней сложной международной ситуации. Читать далее...
Сегодня в 18.30 в Центр тревоги сообщили, что 33-летний мужчина в волости Тарту врезался в дерево на мотосанях и умер от полученных повреждений. Читать далее...
Последствия психологического насилия у нынешних девочек и мальчиков могут обнаружиться лишь спустя годы и породить травмированных членов общества. Читать далее...
Если бы Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, предложил президенту Путину слетать в космос на пару дней (например, провести внезапную проверку МКС), то хозяин Кремля еще раз убедился бы в том, что его ракетно-ядерная политика устрашения мудра и дальновидна. Читать далее...
Известный просоветскими и национал-патриотическими взглядами генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания", выпустил обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку. Читать далее...
День святого Валентина набирает популярность и у нас, и непременный атрибут этого дня – шоколад или другие сладости, которые можно подарить любимому человеку или друзьям. Американские кондитеры уже предупреждают, что в этот День святого Валентина прилавки могут опустеть. Весь желаемый ассортимент может оказаться недоступен и в Эстонии. Читать далее...
Армия на голодный желудок маршировать не будет, да и столичные чиновники не справятся с бумажной волокитой, когда в животе урчит - всем нужно топливо для поддержания уровня энергии. Читать далее...
К сожалению, ни Аррти Айгро, ни Кевин Мальцев не прошли во второй тур состязаний по прыжкам с нормального трамплина. Читать далее...
Находящийся четвертые сутки в изоляционном отеле двоеборец Кристьян Ильвес дал эстонским СМИ первое интервью после заражения. Читать далее...
В 2023 году поставки автомобилей начнут значительно улучшаться, а до тех пор потребителю предстоит страдать от дефицита в этой области. Читать далее...
Райли Сепп, обвиняемая в том, что в марте прошлого года нанесла ножевые ранения двум детям в волости Пыхья-Сакала в Выхма, должна предстать перед судом в День защиты детей, 1 июня. Читать далее...
Российский лыжник Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине и потерял несколько секунд, но это все равно не помешало ему прийти первым. Читать далее...
В воскресенье, 6 февраля, состоялся второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования продолжились короткими программами женщин и произвольными мужчин. Читать далее...
По мнению Министерства внутренних дел, протрезвлением пьяных должна заниматься не полиция, а органы местного самоуправления. Полиция же имела бы дело только с агрессивно настроенными пьяными людьми. Читать далее...
В больницах 80 процентов пациентов с Covid-19 не привиты, в то же время все больше людей с сопутствующими заболеваниями и маленьких детей заражаются омикрон-штаммом коронавируса. Однако 17 февраля правительство решило пересмотреть состояние пациентов с симптоматическим Covid-19. Postimees выяснил, каким этот показатель был в последнее время. Читать далее...
«Угрозы, унижение и насмешки над врачами и учеными показывают невежество, мелочность и неспособность некоторых людей совладать со своей глупостью», — говорит семейный врач Кармен Йоллер, которой довелось столкнуться с руганью и угрозами. В августе прошлого года своим опытом поделился и Танель Кийк. Читать далее...