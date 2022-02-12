От редакции ⟩ Закрыто — все ушли на карантин
Нынешняя волна коронавируса запомнится не только запредельными цифрами новозараженных, но и беспрецедентным количеством больничных листов. Если врачи ежедневно отправляют в карантин по пять-шесть-восемь тысяч человек, то Эстония рискует не сегодня-завтра оказаться в новом своеобразном локдауне. Для этого не нужно вводить никаких дополнительных ограничений: большая часть жителей страны уже сейчас должна сидеть дома, не высовывая носа ни из комнаты, ни из-под маски.