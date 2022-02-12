От редакции ⟩ Закрыто — все ушли на карантин

Остро встал вопрос: должен ли сидеть в карантине зараженный, у которого из всех возможных симптомов имеется лишь легкий насморк и легкое покашливание? Любой врач скажет, что должен, поскольку, кроме потенциальной угрозы самому свалиться за считанные часы, — корона коварна — он является разносчиком заразы. Заразить другого легким насморком — это не беда, к этому мы в Балтии давно привыкли, хотя медики из года в год призывают не ходить на работу больными, а лечиться, не дожидаясь осложнений.

Но если к прочим вирусам наши организмы худо-бедно сформировали определенный иммунитет, то от ковида он еще только формируется, а данные иммунизации сейчас таковы: уровень вакцинации в Эстонии едва перевалил за 60 процентов, а бустерную дозу получили чуть больше 30 процентов жителей страны. Допустим, что естественный иммунитет после перенесенного заболевания имеют еще около 10-15 процентов. Все равно остается еще около 20 процентов чистых и желанных для ковида, до которых вирус еще только пытается добраться.

У этой медали есть и другая сторона: десятки тысяч людей сидят в изоляции и ждут, пока пройдут отведенные учеными дни, чтобы вернуться на работу. А работа стоит, и другая, не менее страшная волна с мощностью цунами уже накрывает Эстонию. Болеют медицинские работники: все! Больницы и поликлиники задыхаются от нехватки персонала, который должен лечить, спасать, помогать. Болеют учителя, что становится основной причиной перевода детей на дистанционное обучение, поскольку выйти к классу некому. Болеют продавцы, поэтому в магазинах наблюдаются очереди, пустые полки — пробить чек и выставить товар в зале практически некому. Болеют водители мусоровозов и автомобилей для уборки, мягко говоря, обильно выпавшего в этому году снега.

Жители Кохтла-Ярве на этой неделе вышли с пикетом, выражая протест против творящегося в городе хаоса: дороги не почищены, дворы завалены снегом, мусорщики не приезжают или приезжают, но не могут подобраться к контейнерам. И тут есть о чем спросить у фирм, оказывающих ту или иную услугу, но если прислушаться, можно, например, узнать, что минимум десять водителей в тех же фирмах сейчас болеют, а значит, посадить за руль совершенно некого.

VKG тоже задыхается от того, что люди заражены и находятся в изоляции, что ставит под угрозу непрерывность процесса обеспечения страны жизненно важными услугами: свет, тепло. Это стало причиной обращения руководства концерна к министрам с просьбой сократить сроки карантина и разрешить легко болеющим работать. Конечно, с соблюдением мер безопасности.

Практически каждый сталкивался сам или слышал от своих знакомых, как работодатели умоляют не брать больничный и, если это возможно, работать из дома. Все знают, что медицинским работникам решено сделать послабление и выпускать их на работу досрочно, если нет температуры, а симптомы отступают. Главное требование — постоянно находиться в душном респираторе. Это, конечно, решение, и многим бессимптомным или зараженным со слабыми симптомами можно разрешить ходить в школу или на работу, поскольку еще чуть-чуть - и страна остановится совсем.

Однако… Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в очередной раз сказал правду, отметив, что работник не обязан идти навстречу работодателю. Люди устали, они хотят перевести дух и, хотя бы заболев, провести дома положенные им десять дней. Это их право. Тут-то и возникает замкнутый круг: все закрыто, все ушли в изоляцию, но человек — не робот и имеет право выздороветь, чтобы вернуться к станку.