Картина дня: причины внезапной смерти, массивный оползень и рост напряженности на Украине
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 февраля.
То, что произошло на прошлой неделе с Мадисом Миллингом, на самом деле не является каким-то исключительным случаем. Точно так же ежегодно внезапная смерть настигает около 800 человек по всей Эстонии. Читать далее...
Лет пять назад я сидела в Брюсселе в комнате, полной экспертов, мы пили в больших количествах исключительно скверный кофе, который Еврокомиссия явно закупила по тендеру, и пыталась предсказать долгосрочные сценарии развития Европы. Методика подобных мыслительных упражнений предусматривает, что записываются всевозможные сценарии безопасности, оцениваются риски их реализации и возможное влияние. Читать далее...
По данным Министерства образования и науки, в подготовке некоторых учителей есть недочеты и далеко не все педагоги, работающие в общеобразовательных школах, соответствуют профессиональным требованиям. Читать далее...
Зимнее содержание дорог города Пайде уже несколько недель является головной болью горожан, а теперь еще и было принято решение снизить максимально разрешенную скорость для движения во всем городе. Читать далее...
Из-за возросшей угрозы войны Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует находящимся на Украине гражданам Эстонии по возможности вернуться в Эстонию. Также рекомендуется сейчас не ездить на Украину. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 041 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5789. Скончались шесть человек с коронавирусом. Читать далее...
Нынешняя волна коронавируса запомнится не только запредельными цифрами новозараженных, но и беспрецедентным количеством больничных листов. Если врачи ежедневно отправляют в карантин по пять-шесть-восемь тысяч человек, то Эстония рискует не сегодня-завтра оказаться в новом своеобразном локдауне. Читать далее...
Если честно, лицом недели очень хотелось выбрать кого-то из своих – мы все надеялись хоть на одну олимпийскую медаль для Эстонии. Увы, чуда не произошло, а на Олимпиаде зазвучало совсем другое имя. И совсем не в радостном контексте. Читать далее...
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4x5 км. Читать далее...
На Олимпийских играх в Пекине продолжается биатлонная программа. 12 февраля в национальном центре биатлона Чжанцзякоу состоялся мужской спринт. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе. Читать далее...
В США разгорелся скандал после того, как журналист New York Times Мэтью Футтерман написал об американской лыжнице Джесси Диггинс статью, вызвавшую негодование из-за неделикатных и сексистских описаний. Высказалась и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм. Читать далее...
По прогнозу Службы погоды, днем на островах и побережье усилится юго-западный ветер, порывами до 20 м/с, а во второй половине дня на материке - порывами до 15 метров в секунду. Читать далее...
Вчера на берегу реки Аудру произошел оползень, который, вероятно, является одним из крупнейших за последние годы. Оползень произошел в деревне Малда на территории сада хутора Тамме. По оценкам, в результате оползня обрушилось более 200 метров берега реки. Читать далее...