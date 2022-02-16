Министр: газ для Европы за 2 000 евро – это пропаганда
- Риск возникновения войны бизнесу не помощник
- Кризис отразится лишь на некоторых предприятиях
- От негативных сюрпризов экономика не застрахована
- Поживем – увидим, как повлияет на бизнес рост энергоцен
Чем обернется для бизнеса украинский кризис? Каковы будут экономические последствия для всех соседей России? Как повлияет на бизнес неизбежное удорожание энергоносителей? Что будет сделано для смягчения энергетического и прочих ударов по предприятиям?