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Министр: газ для Европы за 2 000 евро – это пропаганда

  • Риск возникновения войны бизнесу не помощник
  • Кризис отразится лишь на некоторых предприятиях
  • От негативных сюрпризов экономика не застрахована
  • Поживем – увидим, как повлияет на бизнес рост энергоцен

Чем обернется для бизнеса украинский кризис? Каковы будут экономические последствия для всех соседей России? Как повлияет на бизнес неизбежное удорожание энергоносителей? Что будет сделано для смягчения энергетического и прочих ударов по предприятиям?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ).

Фрагмент беседы:

– Отразится ли ужесточение санкций против России на прибылях эстонских предпринимателей?

– Отразится лишь на некоторых. Достаточно посмотреть на долю России, Украины или Белоруссии во внешнеторговом обороте Эстонии – это около 10%. Да, у нас есть предприятия, которые тесно связаны с Россией, но их доля мала. Следует учитывать и тот факт, что в мировой экономике доля России составляет лишь 2%.

Более важное значение будет иметь обстановка на финансовых рынках, цены на энергоносители и т.д.

– Кто пострадает больше всего?

– Это зависит от объемов импорта из России.

Некоторым промышленным предприятиям придется найти другие каналы поставок сырья. Например, в сфере металлургии. Конечно, риск возникновения войны – бизнесу не помощник.

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Это сеет неуверенность и нестабильность на финансовых рынках. Степень влияния этого конфликта станет понятна лишь по мере его развития.

К сожалению, от негативных сюрпризов экономика не застрахована.

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По оценке Банка Эстонии, в случае негативных последствий рост ВВП составит менее 2%. По сравнению с глобальным финансовым кризисом – это небольшие потери.

– Как повлияет на бизнес неизбежное повышение цен на энергоносители?

– Конечно, это никак бизнесу не поможет. Возможно, энергоносители станут еще дороже. Поживем – увидим.

– Медведев предрек Европе рост цен на газ до 2 000 евро за тысячу кубов…

– Там очень много пропаганды.

Не нужно такие угрозы воспринимать со стопроцентной вероятностью их осуществления. Хотя, разумеется, нестабильность в экономике и политике влияет на стоимость энергоносителей.

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Цены на нефть и газ уже сейчас довольно высоки. Возможно, будут еще выше, но насколько – нужно будет еще изучить.

– Что будет сделано для смягчения энергетического удара по предприятиям? Недавно стало известно, что законопроект о снижении НСО на энергоносители до 9%, инициированный оппозиционной партией Isamaa, не прошел...

– Правительство ранее уже приняло несколько мер по поддержке предприятий и частных лиц.

– Крупный бизнесмен Энн Вескимяги заявил в нашей студии, что предприятия до сих пор не ощутили поддержки государства. Как вы думаете, почему?

– Мне сложно комментировать высказывание Вескимяги. Могу лишь повторить, что правительство снизило сетевую плату за газ и электричество, компенсирует акцизы на газ для предпринимателей. Фонд Kredex получил 50 млн евро под дополнительные гарантии для тех предприятий, у которых возникнут трудности с ликвидностью. Эти меры и будут смягчать удар по бизнесу.

– А что-то еще будет предпринято?

– Это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с ценами на энергоносители. Мы готовы реагировать.

– Как быстро вы готовы реагировать на происходящее?

– Решения можно принять очень быстро. Обсуждения в правительстве проходят каждую неделю. Ситуация в экономике Эстонии – неоднородная. Отмечу, что многие отрасли растут очень быстро: инфотехнологии, экспорт электроники и т.д.

– При этом концерн ABB сокращает более 200 человек. И эксперты говорят, что это только цветочки…

– Тут следует посмотреть, какие рабочие места сокращаются. Речь идет не о промышленности. Концерн сокращает места в бэк-офисе (подразделение, которое выполняет второстепенные бизнес-функции прим. ред.).

– Не спровоцирует ли рост цен на энергоносители волну сокращений, банкротств и, возможно, даже бегство бизнеса?

– Сокращений сейчас очень мало. Предпринимателям приходится сталкиваться с нехваткой квалифицированной рабочей силы с опытом работы. И это большая проблема.

– Эта проблема решается за счет украинцев и других иностранных специалистов…

– Так и есть. Скоро в парламент поступит соответствующий законопроект, который упростит ввоз квалифицированной рабочей силы.

– Насколько долговременна нестабильность на биржах? И к каким последствиям это может привести?

– В кратковременной перспективе нестабильность еще будет наблюдаться. По прошествии определенного времени можно будет оценить последствия. Каково будет влияние в долгосрочной перспективе – зависит от дальнейшего развития конфликта между Россией и Украиной. В случае затяжного конфликта нельзя исключать долговременного влияния и на биржах.

– Инфляция бьет рекорды. Что может Эстония с этим поделать? Или проблема усугубится?

– Эстонии очень трудно оказывать влияние на инфляцию. Банк Эстонии – часть европейской системы. Если Центробанк Европы повысит процентную ставку, это позволит сдержать инфляцию.

– Но при этом подорожают кредиты для предприятий. Бизнесу станет сложнее..

– Это палка о двух концах. Однако инфляция уже достигла очень высокого уровня. Согласно прогнозу Банка Эстонии, во втором полугодии она начнет снижаться. Нам необходимо инвестировать в технологии, конкурентоспособность, солнечные панели и ветроэнергию.

– Какова судьба инвестиций в Ида-Вирумаа на фоне спекуляций о том, что Нарва может стать чуть ли не следующей целью президента Путина?

– Эстония – член НАТО, соответственно, и Нарва – часть альянса. Не нужно сравнивать нашу ситуацию с Украиной. 

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Например, Silmet увеличивает инвестиции в производство компонентов, имеющих большие перспективы в автомобильной промышленности. Речь идет об электромобилях. Пару дней назад прошла также новость о корейских инвестициях в производство электробусов в Ахтме.

Так что Ида-Вирумаа имеет очень хорошие перспективы с точки зрения инвестиций. К тому же сейчас там успешно осваиваются средства из европейских фондов.

– Когда в Эстонию вернутся туристы и бизнес вздохнет свободнее?

– Надеюсь, что уже этой весной. Мы готовы к приему туристов, хотя ситуация с коронавирусом не располагает к этому.

– Как же мы готовы, если вам не удалось добиться снятия запрета на обслуживание после 23:00? Попытка продлить время работы ресторанов и кафе до часа ночи провалилась…

– Иногда что-то не получается. Следует учитывать, какова ситуация в больницах с ковид-пациентами. А она пока неутешительна.

Тем не менее, отмена ограничений – дело не очень далекого будущего. Счет идет на недели.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем обернется для бизнеса украинский кризис? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / AIDA ФОТО: Pm
  • Отразится ли ужесточение санкций против России на прибылях эстонских предпринимателей?
  • Много ли эстонских бизнесменов работает на украинском направлении?
  • Как повлияет на бизнес и экономику неизбежное повышение цен на энергоносители? Есть ли выход?
  • Почему эстонские предприятия, пострадавшие от энергокризиса, до сих пор не ощутили поддержки государства?
  • К каким последствиям может привести нестабильность на биржах?
  • Надолго ли пострадает бизнес-климат всех российских соседей? Подсчитываются ли возможные потери?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / AIDA 

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