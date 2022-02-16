Министр: газ для Европы за 2 000 евро – это пропаганда

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ).

Фрагмент беседы:

– Отразится ли ужесточение санкций против России на прибылях эстонских предпринимателей?

– Отразится лишь на некоторых. Достаточно посмотреть на долю России, Украины или Белоруссии во внешнеторговом обороте Эстонии – это около 10%. Да, у нас есть предприятия, которые тесно связаны с Россией, но их доля мала. Следует учитывать и тот факт, что в мировой экономике доля России составляет лишь 2%.

Более важное значение будет иметь обстановка на финансовых рынках, цены на энергоносители и т.д.

– Кто пострадает больше всего?

– Это зависит от объемов импорта из России.

Некоторым промышленным предприятиям придется найти другие каналы поставок сырья. Например, в сфере металлургии. Конечно, риск возникновения войны – бизнесу не помощник.

Это сеет неуверенность и нестабильность на финансовых рынках. Степень влияния этого конфликта станет понятна лишь по мере его развития.

К сожалению, от негативных сюрпризов экономика не застрахована.

По оценке Банка Эстонии, в случае негативных последствий рост ВВП составит менее 2%. По сравнению с глобальным финансовым кризисом – это небольшие потери.

– Как повлияет на бизнес неизбежное повышение цен на энергоносители?

– Конечно, это никак бизнесу не поможет. Возможно, энергоносители станут еще дороже. Поживем – увидим.

– Медведев предрек Европе рост цен на газ до 2 000 евро за тысячу кубов…

– Там очень много пропаганды.

Не нужно такие угрозы воспринимать со стопроцентной вероятностью их осуществления. Хотя, разумеется, нестабильность в экономике и политике влияет на стоимость энергоносителей.

Цены на нефть и газ уже сейчас довольно высоки. Возможно, будут еще выше, но насколько – нужно будет еще изучить.

– Что будет сделано для смягчения энергетического удара по предприятиям? Недавно стало известно, что законопроект о снижении НСО на энергоносители до 9%, инициированный оппозиционной партией Isamaa, не прошел...

– Правительство ранее уже приняло несколько мер по поддержке предприятий и частных лиц.

– Крупный бизнесмен Энн Вескимяги заявил в нашей студии, что предприятия до сих пор не ощутили поддержки государства. Как вы думаете, почему?

– Мне сложно комментировать высказывание Вескимяги. Могу лишь повторить, что правительство снизило сетевую плату за газ и электричество, компенсирует акцизы на газ для предпринимателей. Фонд Kredex получил 50 млн евро под дополнительные гарантии для тех предприятий, у которых возникнут трудности с ликвидностью. Эти меры и будут смягчать удар по бизнесу.

– А что-то еще будет предпринято?

– Это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с ценами на энергоносители. Мы готовы реагировать.

– Как быстро вы готовы реагировать на происходящее?