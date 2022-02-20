Картина дня: историческая победа финнов, закрытие Олимпиады и трагическое ДТП

Историческое золото! Финские хоккеисты одолели россиян и стали олимпийскими чемпионами

Сегодня, в день закрытия Зимних Олимпийских Игр 2022, состоялся решающий хоккейный матч - финал Россия-Финляндия. С первых минут противники показали очень напряженную игру, но со счетом 2:1 победила сборная Финляндии. Читать далее... Историческое золото сборной Финляндии помог завоевать уроженец Нарвы. Читать далее... Финны вышли на улицы, чтобы отпраздновать историческое олимпийское золото в хоккее. Читать далее.... А самые яркие моменты хоккейного финала Россия-Финляндия смотрите здесь.

Смотрите церемонию закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

В воскресенье, 20 февраля, в 14.00 начнется торжественная церемония закрытия Олимпийских Игр в Пекине. Читать далее...

БЛОГ 〉 Украинский кризис. Боррель призвал европейцев подготовиться к новым угрозам: «Европа находится в опасности»

Несмотря на то, что Россия объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в Крыму, ситуация по-прежнему остается напряженной. Запад продолжает сохранять бдительность и подчеркивает, что пока не видит признаков сокращения численности российских войск. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее...

Кая Каллас об Украине: мы теряли независимость и не желаем этого другим

На полях Мюнхенской конференции по безопасности DW поговорила с премьером Эстонии Каей Каллас об обострении российско-украинского конфликта, помощи Таллинна Киеву и санкциях в отношении Москвы. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 4111 зараженных, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6838 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4111. Читать далее...

Жившие в нечеловеческих условиях мать и сын получили квартиру в подарок, но изгадили и ее

Женщина, купившая квартиру в волости Мульги для матери с сыном, которые до этого жили в совершенно кошмарных условиях, снова обратилась в программу Kuuuurija, так как нуждавшиеся в помощи Урве и Эрик оставили после себя, помимо неоплаченных счетов, еще и совершенно изгаженное жилье. Читать далее...

В результате ДТП погибла 19-летняя девушка, серьезно пострадал 20-летний молодой человек

В субботу, 19 февраля, около 19.45 в Ляэнемаа на дороге Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в деревне Херьява в столкновении двух автомобилей погибла сидевшая за рулем Škoda 19-летняя девушка, 20-летний пассажир получил тяжелые травмы. Читать далее...

ФОТО 〉 Поножовщина в Ласнамяэ: раненый мужчина госпитализирован

В субботу, 19 февраля, около девяти вечера в Таллинне у многоквартирного дома на Линнамяэ-теэ можно было наблюдать полицейские машины и медиков, которые заходили в дом с носилками, поскольку в ходе пьянки один мужчина ударил другого острым предметом. Читать далее...

В Таллинне закрылся легендарный ресторан

На днях один из первых круглосуточных магазинов Таллинна Westmani Äri объявил о своем закрытии. Теперь же выяснилось, что в столице закрывает свои двери еще одно легендарное место. Читать далее...

Мусоровозы с поддельными документами берут деньги с клиентов и вывозят мусор в лес?

С редакцией программы Kuuuurija связалась Тамара, которая в прошлом году заказала у OÜ Mailexpert услугу временного вывоза мусора. Однако, по словам женщины, у компании не было разрешения на вывоз мусора, а акт утилизации мусора был подделан. Читать далее...

Люди перестали носить маски: в центре Таллинна и Ласнамяэ полиция поймала 130 нарушителей

Пыхьяская префектура в соцсетях выразила обеспокоенность, поскольку рейды в пятницу и субботу показали, что многие люди перестали носить маски. Читать далее...

Пожар на пароме Olympia: найден еще один выживший, 11 человек числятся пропавшими