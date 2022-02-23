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Пеэтер Эспак: Как чудовище выбралось из шкафа

Пеэтер Эспак ФОТО: Erakogu

Кто не помнит длительную кампанию социальной рекламы, которую в разгар кризиса с беженцами в 2015–2016 годах проводили активисты толерантности и сторонники поддержки беженцев. Их основной посыл в то время заключался в том, что скепсис по отношению к беженцам и любая риторика, призывающая охранять или укреплять свои границы станет, в первую очередь, внутриполитическим запугиванием, вызыванием паники и попыткой популистских сил завоевать симпатии электората путем создания атмосферы враждебности, пишет Postimees. Этаким чудовищем в шкафу, выдуманным и никогда не существовавшим в реальности.

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А если кто-то попытается сказать, что никак нельзя было предвидеть миграционного кризиса на границе между Беларусью с Польшей и Литвой, что это была неожиданная и совершенно новая ситуация, которая в силу своей непредсказуемости спутала все существующие карты, то это будет неправдой.

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