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Эстония отправит Украине боеприпасы и провиант

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm. Foto Madis Veltman, Postimees ФОТО: Madis Veltman

Канцлер Минобороны Кусти Сальм заявил на пресс-конференции, что Эстония приняла решение оказать Украине дополнительную военную помощь.

«В первую очередь это около 25 тысяч сухих продуктовых наборов, медицинское и личное снаряжение, например, каски, а также дополнительные боеприпасы - ракеты «Джавелин» и снаряды к зенитным орудиям. Более подробной информацией  делиться нельзя», — добавил Сальм.

Маршрут перевозки и дата отправки не могут быть разглашены по понятным причинам, добавил командующий Разведывательным центром Сил обороны полковник Марго Гросберг.

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