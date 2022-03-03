Путин заявил, что спецоперация идет по плану

"24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", - сказал он.

"Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвую собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - продолжил президент. Между тем, с места боевых действий неоднократно поступали сообщения, что российские солдаты все чаще сдаются в плен.

"Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", - сказал президент. Однако стоит отметить, что, по данным украинской разведки, РФ планировала захватить ключевые города Украины за два дня. На это же указывает и мнение, опубликованное на портале РИА Новости 26 февраля, в котором политолог провозглашает новый мировой порядок и возвращение Украины к России.

"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий, - сказал он. - Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом".

"Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера", - заявил он.