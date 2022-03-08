Вице-мэр Таллинна: украинцы желают учиться как в русских, так и в эстонских школах

Тему прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.

Выдержки из беседы:

– Сколько беженцев прибыло в Таллинн? Какое количество заявок уже поступило на прием в школы и детские сады?

– Количество беженцев в стране уже перевалило за 6000 человек. Поток не иссякает, автобусы продолжают прибывать. Среди приезжающих много детей. На данный момент в Таллинне поступило 640 заявок на место в школе или детском саду.

– Министр социальных дел Сигне Рийсало подчеркнула, что Эстония готова принять 10 000 беженцев. Когда будут достигнуты такие показатели?

– Если учитывать нынешние темпы прибытия беженцев в Эстонию, то есть основания предполагать вот какое развитие событий.

Показатель в 10 000 беженцев будет зафиксирован уже к концу этой недели либо к началу следующей.

Что будет дальше? Пока неизвестно. От государства пока никаких сигналов не поступало.

Таллинн рассчитывает, что к началу следующей недели поступит около 1000 заявлений о предоставлении мест в столичных школах и садах.

– Работодатели подчеркивали, что еще до войны в Эстонии было занято на краткосрочной работе примерно 30 000 украинцев. Теперь многие из них забирают жен, детей, родственников и знакомых…

– Да, многие из прибывших в страну – это члены семей тех украинцев, которые уже ранее работали в Эстонии.

– Какое количество дополнительных учебных мест может потребоваться? Есть ли прогнозы по Таллинну, где, по всей видимости, остановится большинство из прибывших?

– Это наиболее вероятный сценарий.

Пока мы прогнозируем 1000 заявок в школы и детсады Таллинна к началу следующей недели.

Без каких-либо комментариев со стороны государства дальнейшие прогнозы делать сложно. Министры должны дать всем знать, есть ли предел по беженцам, за который Эстония уже не сможет выйти, либо мы продолжим принимать беженцев в прежнем темпе.

– Где будут учиться дети на первых порах? Скажем, уже со следующей недели?

– Полагаю, что со следующей недели украинские дети еще не приступят к учебе. Мы только-только начинаем создавать для них учебную систему.

Сейчас у нас уже есть заявления родителей, в которых указаны предпочтения по языку обучения.

Есть желающие учиться в русскоязычных школах. Часть родителей хотят отправить своих детей в эстоноязычные школы.

Думаю, что приступить к занятиям украинские дети смогут ближе к концу марта.

– Как распределились предпочтения по языку обучения?

– Сложно сказать.

Пока чуть больше желающих пойти учиться в эстонскую школу. Опасения некоторых экспертов, что украинские дети даже близко не захотят видеть русские школы, не подтвердились.

Достаточно много родителей хотят отправить своих детей в русские школы. Некоторых страшит перспектива оказаться в эстонской школе, где ребенок поначалу не сможет понять ни одного слова.

– Все ли эстонские школы выразили готовность принять украинских детей?