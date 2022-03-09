КаПо: предложение аннулировать у граждан РФ лицензии на оружие стоит рассмотреть

По данным на 2020 год, в Эстонии проживает 1300 граждан РФ, которые имеют разрешение на оружие и владеют огнестрельным оружием. По словам директора бюро Полиции безопасности Харриса Пуусепа, это предложение достойно обсуждения: «Человек должен быть лояльным по отношению к своему государству. Ограничивать права людей можно лишь в том случае, если это обосновано, но это не означает дискриминацию по национальному признаку». Пуусепп уточнил, что в данном случае речь идет о гражданской принадлежности и временной мере, которая может быть пересмотрена, когда ситуация стабилизируется.