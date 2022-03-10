Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину, а роддом в Мариуполе - военная база

Отвечая на вопрос, планирует ли РФ нападать на другие страны, глава МИД РФ сказал: "На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали". "Но Украине мы просто многократно объяснили, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам нас никто не слушал", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анталье после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает "Интерфакс".

Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно на эту тему "подробнейшим образом высказывался". "А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в ДНР и ЛНР, говорят о том, что нападение на эти республики планировалось тщательно и планировалось уже на нынешний месяц", - заявил Лавров.

О прекращении огня договариваться не собирались

Министр иностранных дел России также заявил, что на встрече в четверг с главой МИД Украины Кулебой никто не планировал договариваться о прекращении огня. Реагируя на слова Кулебы о том, что не удалось достичь соглашения о прекращении огня, Лавров сказал: "Никто и не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в этих предложениях, хорошо известны украинской стороне".

"Если цель встречи была задавать эти вопросы - давайте прекратим огонь, давайте гуманитарные коридоры будем выстраивать не как предлагает Россия, а как хочется украинской стороне, и если все это делается для того, чтобы потом сказать журналистам, что все наши благие устремления провалились. Ну, наверное, это вписывается в ту логику украинской политики и дипломатии, о которой я говорил: внешние эффекты рассчитаны на сиюминутные восприятия публики и подменяющие реальную работу", - отметил Лавров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры с Сергеем Лавровым были сложными. Он заявил о готовности к продолжению данного формата, если российская сторона будет готова к дальнейшему диалогу без клише и пропаганды. Кулеба сообщил, что на встрече в Анталье обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров, прежде всего в находящемся в тяжелейшей ситуации Мариуполе. "Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Предложения по урегулированию ситуации