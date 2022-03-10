Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны.
Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину, а роддом в Мариуполе - военная база
Отвечая на вопрос, планирует ли РФ нападать на другие страны, глава МИД РФ сказал: "На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали". "Но Украине мы просто многократно объяснили, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам нас никто не слушал", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анталье после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает "Интерфакс".
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно на эту тему "подробнейшим образом высказывался". "А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в ДНР и ЛНР, говорят о том, что нападение на эти республики планировалось тщательно и планировалось уже на нынешний месяц", - заявил Лавров.
О прекращении огня договариваться не собирались
Министр иностранных дел России также заявил, что на встрече в четверг с главой МИД Украины Кулебой никто не планировал договариваться о прекращении огня. Реагируя на слова Кулебы о том, что не удалось достичь соглашения о прекращении огня, Лавров сказал: "Никто и не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в этих предложениях, хорошо известны украинской стороне".
"Если цель встречи была задавать эти вопросы - давайте прекратим огонь, давайте гуманитарные коридоры будем выстраивать не как предлагает Россия, а как хочется украинской стороне, и если все это делается для того, чтобы потом сказать журналистам, что все наши благие устремления провалились. Ну, наверное, это вписывается в ту логику украинской политики и дипломатии, о которой я говорил: внешние эффекты рассчитаны на сиюминутные восприятия публики и подменяющие реальную работу", - отметил Лавров.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры с Сергеем Лавровым были сложными. Он заявил о готовности к продолжению данного формата, если российская сторона будет готова к дальнейшему диалогу без клише и пропаганды.
Кулеба сообщил, что на встрече в Анталье обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров, прежде всего в находящемся в тяжелейшей ситуации Мариуполе. "Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - подчеркнул Кулеба.
Предложения по урегулированию ситуации
По словам Лаврова, Россия подтвердила, что предложения по ежедневному открытию гуманитарных коридоров в Украине остается в силе. "Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, - она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и исходя из необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц", - сказал Лавров.
"Российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения, и украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - отметил он.
По словам министра, "мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса и в контексте обеспечения безопасности на европейском континенте".
У переговоров в Беларуси нет альтернативы
По его словам, Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса в Украине. Министр РФ отметил, что "эти контакты должны иметь добавленную стоимость, мы исходим из того, что они не будут использоваться, ... для того, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций". "Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным", - подчеркнул Лавров.
Ответственность Запада
"Те, кто накачивает Украину оружием, конечно же, должны понимать, что несут ответственность за свои действия, равно как и те, кто направляет наемников в Украину", - сказал российский министр.
"Мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая и Евросоюз, которые в нарушение своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряют поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)", - сказал Лавров.
Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»
Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ. Он подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.
"Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов", – заявил он.