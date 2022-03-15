Под Киевом погибли оператор Fox News и украинская журналистка

"Пьер был фотографом в зоне боевых действий и освещал почти все международные события на Fox News — от Ирака до Афганистана и Сирии — за время своей долгой работы у нас. Его страсть и талант журналиста были непревзойденными", — сообщила гендиректор телеканала Сюзанна Скотт.