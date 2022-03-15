Под Киевом погибли оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски и украинская журналистка Александра Кувшинова.
Под Киевом погибли оператор Fox News и украинская журналистка
Журналисты погибли в результате артиллерийского обстрела в северо-восточной части села Горенка. Украинские СМИ утверждают, что огонь вели российские войска.
Вместе с ними находился журналист телеканала Fox News Бенджамин Хол. Он был ранен.
Погибшему в Киевской области журналисту Fox News Пьеру Закржевскому было 55 лет, передает телеграм-канал Ильи Варламова.
"Пьер был фотографом в зоне боевых действий и освещал почти все международные события на Fox News — от Ирака до Афганистана и Сирии — за время своей долгой работы у нас. Его страсть и талант журналиста были непревзойденными", — сообщила гендиректор телеканала Сюзанна Скотт.
Напомним, что 13 марта в Ирпене в Киевской области погиб журналист New York Times, еще один сотрудник американского издания ранен.