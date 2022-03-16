Война в Украине, день 21-й: новые данные о потерях, закон о запрете российской пропаганды и новая финансовая помощь Украине

Владимир Зеленский тоже отметил в своих выступлениях, что мирные переговоры начинают звучать более реалистично, но предупредил, что для достижения прорыва требуется больше времени.

Во вторник Зеленский заявил, что украинцы начинают понимать, что их страна не может вступить в НАТО.

Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды

Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды - об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Этот закон запрещает оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, в том числе изображая ее "внутриукраинским конфликтом", а также восхвалять или оправдывать причастных к этой агрессии.

Кроме того, закон позволяет по решению суда ликвидировать партии и организации, занимающиеся пропагандой войны или оправданием российской агрессии.

Зеленский подписал закон еще 14 марта, пишет агентство, но Верховная рада официально сообщила об этом только сейчас.

Байден объявит о помощи Украине еще на миллиард долларов

Президент США Джо Байден в среду объявит о предоставлении Украине военной помощи еще на миллиард долларов - об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Конгресс и президент США только что приняли полугодовой бюджет на полтора триллиона долларов, в котором предусмотрены и деньги на помощь Украине - 13,6 млрд долларов.

Миллиард, о котором планирует объявить Байден - это часть этой суммы. По сведениям Wall Street Journal, на эти деньги США планируют дать украинцам больше тех же типов оружия, что они уже перебрасывали на Украину, прежде всего противотанковое и зенитное оружие.

Reuters пишет, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, что Байден объявит о помощи Украине на 800 млн долларов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (2-й слева), премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (4-й слева) и премьер-министр Словении Янез Янша (3-й слева) во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: Getty Images

Зеленский зовет всех в Киев

После визита в Киев глав правительств Польши, Чехии и Словении президент Украины Владимир Зеленский позвал в свою столицу политиков всех дружественных Украине стран.

"Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но! Вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира, каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем", - сказал Зеленский в очередном видеообращении во вторник вечером.

Вечером во вторник Зеленский и глава украинского правительства Денис Шмыгаль встретились с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении, прибывшими в Киев на поезде.

Таким образом политики этих стран выразили солидарность с народом Украины. Исходя из видео, обнародованного Офисом президента, Зеленский проинформировал их о состоянии дел на фронте и по стране в целом.

Лидеры стран обсудили санкции в отношении России и поддержку Украины.

ЦИК России. Фото: BBC

ЦИК России тоже перешел на Z

Центральная избирательная комиссия России начала использовать букву Z, ставшую символом российского вторжения в Украину, в своем логотипе.

А председатель ЦИК Элла Памфилова, накануне попавшая под канадские санкции, заявила о своей полной поддержке российского руководства.