«Скрываюсь в Москве. Отказываюсь от убежища во Франции»: Овсянникова дала интервью Der Spiegel

«Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Медленно начинаю осознавать, что моя жизнь изменилась навсегда, к старой жизни я вернуться не могу (вздыхает). Принимаю успокоительные. Очень беспокоюсь о своих детях — 17-летнем сыне и 11-летней дочери. Оба ребенка в Москве, но не со мной, они в безопасности. Мы все останемся в России. Мы не примем предложение президента Франции об убежище: я патриотка, мой сын — еще больший патриот, мы никуда не хотим уезжать», — сказала Овсянникова.

Она отметила, что для семьи ее акция — тяжелый удар: «Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст. Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но это просто сложно физически выносить, я нахожусь между двух огней и не чувствую большой поддержки со стороны семьи. Мне страшно — даже очень страшно. Я всего лишь человек. Произойти может все, что угодно, например, автокатастрофа. Но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад».

Также Овсянникова опровергла теорию, что ее акция является фейком. «Многие коллеги могут подтвердить, что эта акция действительно произошла. Все это было только моей идеей», — подтвердила она.

«Я ворвалась в студию — мимо полицейского, который не успел отреагировать. Затем показала плакат, вернулась на свое рабочее место и принялась ждать. Ко мне пришли начальники, все они спрашивали одно и то же: "Неужели это были вы?»" Никто не хотел в это верить. Только затем появилась полиция», — рассказала сотрудница Первого канала о том, как ей удалось прорваться в прямой эфире.