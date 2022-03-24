Месяц. Целый месяц уже длится кошмар войны в Украине, в Европе, во всем мире. Так или иначе от войны страдает, наверное, каждый. Но очень и очень многие готовы перетерпеть, поскольку думают о том, каково приходится сейчас украинцам.

Здесь и сострадание, и понимание, что военная катастрофа затронула весь мир, и страх за будущее собственных стран, собственных детей. Как прожила Украина этот чудовищный месяц? Как она живет сейчас и чего ждет в ближайшем будущем? Эти вопросы я задала послу Украины в Эстонии Марьяне Беца.