Эстонский институт исторической памяти и Postimees провели конкурс писем для молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года под названием «Письмо к тем, кто остался», посвященный годовщине мартовской депортации. В призовом фонде конкурса 1500 евро в виде подарочных билетов на лучшие мероприятия и подарочных карт в книжные магазины.
«Письмо к тем, кто остался» - молодежь пишет выжившим после депортации родственникам
Молодежь писала письма оставшемуся в Эстонии близкому депортированного человека, адресованное в 1949 год.
В День памяти жертв мартовской депортации публикуем лучшие письма школьников, написанные на русском языке.
«Мой дорогой дедушка, я - твой внук.
Помню, мама мне не раз рассказывала, как они оказались в далекой Сибири. Она тогда была еще совсем маленькая. Это было похоже на страшный сон.
Эшелонами людей вывозили из Прибалтики. Сначала дорога - холодная, беспощадная и … бесконечная. В вагонах, предназначенных для скота..
Они добирались туда, около трех недель. На редких остановках приходилось собирать все, что могло сгодиться в пищу. Около половины даже не доехали до конечного пункта. На месте, одетые в военную одежду люди высадили всех около деревни - некоторых пустили в дома, некоторых пустили переждать ночь в бараки. Но не все смогли эту ночь пережить: погибли кто от холода, кто от голода. А ведь это была только первая ночь в этом чужом и таком холодном месте.
На следующее утро пришло понимание, что надежды на воссоединение с родственниками и друзьями почти нет. Люди старались настолько погрузиться в суровые трудовые будни, чтобы не хватило сил на тоскливые и такие тяжелые воспоминания, и грёзы…
Знал бы ты, что было потом!.. Мама вышла замуж за моего отца. Еще помню, как мама мне вместо сказки или книжки, которые так доступны сейчас, рассказывала истории про тебя, про бабушку. Помню, рассказывала, как вы познакомились, истории из своего детства.
Мама продолжала иногда говорить со мной на эстонском. И бабушка пела песни на ночь: “Head ööd, head ööd”. Бабушка умерла потом, мне тогда лет шесть было. И, дедушка, прости за ошибки в письме, я до сих пор плохо пишу.
Представляешь, меня до сих пор иногда называют „дитя Сибири” - я же родился там. Вырос в сельской местности, на историях из жизни моих предков, на советах отца, как ухаживать за хозяйством и домом. Я с детства выучил, что важно оставаться человеком - во все времена.
... Я проснулся у себя на кровати, протянул руку к телефону и быстро набрал номер: “Ema, tere, ma armastan Sind kuuni ja tagasi…”»
Пелагея Краснова (15), Таллиннская Тыннисмяэская реальная школа.
«Привет, Маркус!
Очень давно тебя не видел, как ты вообще?
Пишу тебе, чтобы рассказать тебе правду. Я слышал, что неделю назад твоего брата Даниила увезли в Сибирь на каторгу. Наверно, что сейчас ты чувствуешь себя очень плохо, так как Даниила обвинили в предательстве СССР, но ты и я знаем правду. Это ложь. Спрячь это письмо и никому не показывай, так как прямо сейчас ты узнаешь истину о нашем «Великим Государстве»!
Ты был прав! Даниил был невиновен! Но он всё ещё имеет шанс на будущее. Но начну с начала. СССР – Враг или друг? Запомни раз и навсегда, что СССР – это ужасающая и жестокая машина, водителем которой является бессердечный и маниакальный вождь Сталин. Не верь новостям, так как в твоё время все новости находятся под контролем верхушки государства. Всё ложь, не верь друзьям, ведь они могут быть советскими патриотами. Твой брат был неугоден правительству и говорил очень умные, но неприятные для власти вещи. Жаль, что его никто не послушал. Его ждёт ужасная пора, так как он будет работать в ужасных условиях, которые и врагу не пожелаешь. Ежедневная физическая работа без зарплаты. Ужасно даже представить это. Сталин был тем, кто сотворил это событие. В наше время его назвали «Большой Мартовской депортацией». Ты можешь спросить, почему Сталин осуществил такое ужасное преступление.
Но у меня есть хорошие новости для тебя. В скором будущем эта черная полоса в жизни нашей Эстонии закончится и настанет приятная пора. У Даниила есть будущее. Он молодой и сильный парень. Если он продержится ещё небольшое время, тогда он увидит во истине «рай на Земле». Запомни одну дату – 26 декабря 1991 года. Скажу по секрету, что именно в этот день советская машина будет уничтожена и эстонцы наконец-то получал долгожданную свободу и независимость. Даниил вернётся из Сибири, и вы начнёте жизнь с чистого лица. Только представь себе это: Жизнь без пропаганды, свобода слова и самое крутое это то, что у граждан новой Эстонской Республики появится право выбора. Это будет звучать для тебя как ложь, но весь народ Эстонии получит возможность избирать власть, которая будет руководить страной. Все жертвы преступлений, совершённых СССР, не будут забыты и в честь них будут созданы мемориалы. Это будет примером для будущих поколений, что сила не значит благополучие.
Ты должен верить в светлое будущее и ждать, но оно настанет без сомнений. Верь, борись и жди!"