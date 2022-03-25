«Письмо к тем, кто остался» - молодежь пишет выжившим после депортации родственникам

Молодежь писала письма оставшемуся в Эстонии близкому депортированного человека, адресованное в 1949 год.

В День памяти жертв мартовской депортации публикуем лучшие письма школьников, написанные на русском языке.

«Мой дорогой дедушка, я - твой внук.

Помню, мама мне не раз рассказывала, как они оказались в далекой Сибири. Она тогда была еще совсем маленькая. Это было похоже на страшный сон.

Эшелонами людей вывозили из Прибалтики. Сначала дорога - холодная, беспощадная и … бесконечная. В вагонах, предназначенных для скота..

Они добирались туда, около трех недель. На редких остановках приходилось собирать все, что могло сгодиться в пищу. Около половины даже не доехали до конечного пункта. На месте, одетые в военную одежду люди высадили всех около деревни - некоторых пустили в дома, некоторых пустили переждать ночь в бараки. Но не все смогли эту ночь пережить: погибли кто от холода, кто от голода. А ведь это была только первая ночь в этом чужом и таком холодном месте.

На следующее утро пришло понимание, что надежды на воссоединение с родственниками и друзьями почти нет. Люди старались настолько погрузиться в суровые трудовые будни, чтобы не хватило сил на тоскливые и такие тяжелые воспоминания, и грёзы…

Знал бы ты, что было потом!.. Мама вышла замуж за моего отца. Еще помню, как мама мне вместо сказки или книжки, которые так доступны сейчас, рассказывала истории про тебя, про бабушку. Помню, рассказывала, как вы познакомились, истории из своего детства.

Мама продолжала иногда говорить со мной на эстонском. И бабушка пела песни на ночь: “Head ööd, head ööd”. Бабушка умерла потом, мне тогда лет шесть было. И, дедушка, прости за ошибки в письме, я до сих пор плохо пишу.

Представляешь, меня до сих пор иногда называют „дитя Сибири” - я же родился там. Вырос в сельской местности, на историях из жизни моих предков, на советах отца, как ухаживать за хозяйством и домом. Я с детства выучил, что важно оставаться человеком - во все времена.

... Я проснулся у себя на кровати, протянул руку к телефону и быстро набрал номер: “Ema, tere, ma armastan Sind kuuni ja tagasi…”»

Пелагея Краснова (15), Таллиннская Тыннисмяэская реальная школа.

«Привет, Маркус!

Очень давно тебя не видел, как ты вообще?