Страны "большой семерки" не будут платить за российский газ в рублях. Об этом по итогам конференции "большой семерки" заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Deutsche Welle.
Страны G7 не будут платить за газ в рублях
"Оплата в рублях неприемлема", - сказал он. На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ, он ответил: "Мы готовы к любым сценариям". Германия возглавляет "Группу семи", в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания.
Ранее президент России Владимир Путин решил перевести в рубли оплату за российский природный газ, поставляемый в «недружественные» страны. Путин заявил, что заморозкой российских активов за рубежом Запад «перечеркнул доверие к этим валютам».
«И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. <…> В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», - сказал он.