Страны G7 не будут платить за газ в рублях

"Оплата в рублях неприемлема", - сказал он. На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ, он ответил: "Мы готовы к любым сценариям". Германия возглавляет "Группу семи", в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания.

Ранее президент России Владимир Путин решил перевести в рубли оплату за российский природный газ, поставляемый в «недружественные» страны. Путин заявил, что заморозкой российских активов за рубежом Запад «перечеркнул доверие к этим валютам».