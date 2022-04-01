Дело Репинского: Одинец подал заявление в полицию

"Подписал заявление в бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции. Сегодня будет у них", - сообщил rus.err.ee Эдуард Одинец.

Напомним, что ранее антикоррупционная спецкомиссия Рийгикогу сообщила, что решила обратиться в Полицию безопасности и Центральную криминальную полицию по поводу бывшего центриста и депутата парламента Мартина Репинского.

28 марта прошло совещание комиссии, на которое был приглашен для дачи объяснений и Мартин Репинский. «Мы не являемся следственным учреждение и никак не можем ни подтвердить, ни опровергнуть многие обстоятельства, которые попали в СМИ. После встречи с Репинским осталось много вопросов. Чтобы снять подозрения и поставить в этом деле точку, мы обратимся в полицию, чтобы, используя свои методы и возможности, там приняли решение, заслуживает ли это дело расследования, а если заслуживает, то что в нем не так», - сказал ранее Одинец.

Репинский явился на заседание, долго и основательно отвечал на вопросы, но не все ответы были достаточно убедительными, чтобы развеять подозрения. По каким вопросам сохранились подозрения?

«Все же, заправка топливом нескольких баков, обстоятельства с договором на квартиру. Предположительно, цена за квартиру поднялась, поскольку пользовались определенными услугами, связанными с ней, но сами услуги никак не перечислены в договоре. Или, например, то, что по договору была выплачена все сумма за договорной период и наличными».