С апреля в страны Балтии не поступает природный газ из России

Он отметил, что газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.

В субботу, 2 апреля министерство энергетики Литвы заявило, что Литва - первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа. В министерстве отметили, что газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа с 1 апреля. Весь спрос в Литве удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

В пятницу, 1 апреля в "Conexus Baltic Grid" уточнили, что прекращение подачи газа на участке Изборск-Инчукалнс является плановым. Для проведения работ по возобновлению газопровода прокачка по участку, на котором находится газоизмерительная станция Лухамаа, полностью прекращена с 1 по 7 апреля. График плановых работ был опубликован в начале декабря 2021 года.

Прекращение поставок газа из России в данный момент никак не повлияет на газоснабжение латвийских потребителей, а также потребителей из других стран Балтии, поскольку газ им доставляется из Инчукалнского подземного газохранилища.

Руководитель "Conexus" подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, так как на них больше нельзя полагаться.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала - чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул Барисс.

Он отметил, что в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода - 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

Как сообщалось, в этом году Инчукалнское газохранилище начало сезон закачки уже 26 февраля, что намного раньше обычных сроков, чтобы обеспечить запасы газа.

Накануне, 1 апреля, Postimees сообщил, что российский природный газ больше не будет поступать в Латвию, о чем свидетельствуют данные Латвийской газовой системы и оператора Инчукалнского газохранилища Conexus Baltic Grid.

Поставки газа из Пскова и Ирбоски через Лухамаа в Латвию в марте были стабильными. Объем поставок достигал 55 гигаватт-часов в сутки. Всего в марте по газопроводу из России в Латвию поступило 874 гигаватт-часа газа.

График на веб-сайте Conexus Baltic Grid показывает, что в ближайшие дни поставки не планируются, хотя поставки зарезервированы на весь апрель.

Латвийское издание Delfi сообщило, что перебои с поставками российского газа не поставят под угрозу ни самих потребителей газа южных соседей, ни других стран Балтии, поскольку к ним газ будет поступать из Инчукалнского газохранилища.

В течение марта газ из Инчукалнского газохранилища потребителям не поставлялся, наоборот, запасы в хранилищах были увеличены. В феврале потребители получали из газохранилища от 22 до 127 гигаватт в сутки.

За поставки газа из России в Латвию отвечает Latvijas gāze - газовая компания, имеющая долгосрочные соглашения с российской газовой монополией "Газпром".

В последний день марта президент России Владимир Путин направил указ с требованием, чтобы "недружественные" страны с 1 апреля платили за российский газ в рублях. А если платежи не поступят, договор будет приостановлен.