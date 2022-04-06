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Потисепп: вряд ли цены на хлеб вырастут до 10 евро за буханку

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Потисепп: вряд ли цены на хлеб вырастут до 10 евро за буханку
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  • Не волнуйтесь о ценах – вырастим зерна больше!
  • Очевидно, что цены на хлеб увеличатся заметно
  • Торговые сети ведут себя безответственно

Буханка хлеба за 10 евро к концу года? Может ли реализоваться такой прогноз? Как замедлить стремительный рост цен на продукты питания?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель Союза пищевых производителей Сирье Потисепп.

Выдержки из беседы:

– По оценке экспертов, дальнейший рост цен на продовольствие неизбежен. Может ли цена хлеба подскочить до 10 евро за буханку к концу года?

– Не надо забегать вперед! Сейчас вокруг этого слишком много эмоций. Нынче аналитики не могут даже предсказать, что будет через полгода. Цена хлеба будет зависеть от урожая этого года. На данный момент можно только спекулировать на эту тему.

Очевидно, что цены будут расти. Возможно даже, что цены на хлеб весьма заметно увеличатся.

– До 10 евро за буханку?

– Лично я в это не верю. Не вижу таких предпосылок.

– Что может помешать реализации такого прогноза?

– Многое зависит от урожайности и погоды. Известно также, что примерно 30% объема пшеницы покрывается за счет Украины и России, а эти поставки по разным причинам остановились.

Хочу сказать: не волнуйтесь! Эстония вырастит даже больше зерна, чем нам требуется для внутренних нужд.

– При удачном раскладе мы сможем обеспечить свои внутренние потребности?

– Да. С этим у нас дела обстоят довольно хорошо.

Вырастим больше зерна, обеспечим больше молока и выловим больше рыбы.

Причем даже больше, чем сами потребляем. Кроме того, Эстония обеспечивает себя свининой на 80%, курятиной – на 65%. Остальное – это уже мелочи.

До сих пор нам также удавалось экспортировать зерно, при необходимости экспортные объемы можно будет оставить в Эстонии. Так что я не предвижу никакой нехватки зерна. Вопрос только в цене.

Мы являемся частью общего мира. Когда спрос превышает предложение, цены будут расти. Особенно во время кризиса, когда каждая страна стремится обеспечить в первую очередь свои нужды.

– Как отразится на цене хлеба дефицит удобрений?

– Удобрения оказывают огромное влияние на стоимость.

Удобрения уже подорожали в 8 раз. Наши фермеры 60% от их общего объема получали из России.

Больше этих удобрений не будет.

– По оценке министра экономики Таави Ааса, кризис с удобрениями ударит по населению гораздо больнее, чем рост цен на топливо. Каковы прогнозы?

– Согласна с мнением министра, но нужно заглянуть поглубже. В продуктах питания мы нуждаемся ежедневно. Цена имеет важное значение. Сейчас потребители стали крайне чувствительны к ценам, поскольку столкнулись с огромными счетами за электричество, отопление, газ.

Основные статьи расходов населения – продукты питания, транспорт и жилье.

По статистике, на оплату продуктов питания, транспорта и жилья уходит не менее 60% доходов населения. Тут пора задуматься, что вообще сможет себе позволить житель Эстонии после оплаты всего необходимого.

Тем более, что удорожание топлива влечет за собой повышение цен на все товары. Люди начнут меньше тратить, меньше ездить и т.д. А что будет дальше?

Надеюсь, что наши производители все же смогут обеспечить такой уровень цен, чтобы населению это было по карману. Хотя как этого достичь, когда цены меняются чуть ли не каждый час, – это большой вопрос.

На фоне войны Европа и весь мир оказались в очень нестабильной ситуации. А между тем, еще никуда не исчезла пандемия.

В пищевом секторе бушует три кризиса одновременно: коронакризис, дефицит рабочей силы и кризис цен на энергоносители.

На них наслоилась война России в Украине и еще одна война в Эстонии – война между торговыми сетями.

Конкуренция усиливает давление на цены, что хорошо для потребителя.

Наценки в торговых сетях сейчас невероятные – от 40 до 200%!

И если производитель просто не может не повышать цены, так как дорожают все компоненты, а сети не захотят упустить своего, то для потребителя эта ситуация может обернуться резким повышением цен.

Считаю это безответственным поведением со стороны определенных игроков на рынке. Особенно усердствуют торговые сети, принадлежащие иностранцам. Они привозят товары, которые производятся в промышленных масштабах и за счет дотаций, объем которых в два раза выше, чем в Эстонии.

Это дает населению Эстонии ложный сигнал о том, что и местная продукция может стоить дешево. Но это не так.

– Как можно было бы замедлить стремительный рост цен на продукты питания?

– Это очень трудно, особенно в нынешней ситуации. Латвия уже предпринимала попытку снизить налог с оборота на овощи, фрукты и т.д. Оказалось, что накрутки торговых сетей съели всё понижение.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: буханка хлеба за 10 евро к концу года? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Esprit
Студия Postimees: буханка хлеба за 10 евро к концу года? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Esprit Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Чем можно заместить прервавшиеся поставки зерна из Украины и России?
  • Как отразится на цене продовольствия дефицит удобрений?
  • По словам министра экономики Таави Ааса, кризис с удобрениями ударит по населению гораздо больнее, чем рост цен на топливо. Каковы прогнозы?
  • Как отразится на цене продуктов возможное закрытие границ между странами Балтии, Россией и Белоруссией?
  • Дефицит каких продуктов может усилиться?  
  • Как замедлить стремительный рост цен на продукты?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Esprit 

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