Полиция задержала подозреваемого в краже украинского флага с площади Пыльва

По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, 59-летнему гражданину Эстонии 12 апреля было предъявлено подозрение в осквернении официального символа иностранного государства.

Согласно предъявленному подозрению, 5 апреля мужчина около часа ночи был на улице Маарья в Пыльва, где сначала ударил молотком по флагштоку, а затем украл украинский флаг.

Мужчина признался, что был сильно пьян и пояснил, что он не настроен против Украины.

«Крайне жаль, что под воздействием алкоголя он решился на столь безответственное поведение. Если кто-то по каким-либо причинам оскверняет памятник, флаг или другой символ, правоохранительные органы обязательно отреагируют на такие действия и начнут расследование», — сказала Калдоя.

Срыв, осквернение или иное оскорбление иностранного флага является уголовным преступлением. За подобное деяние суд может назначить денежное взыскание или тюремное заключение сроком до года.