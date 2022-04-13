Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он на прошлой неделе на центральной площади Пыльва срезал и украл флаг Украины, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Полиция задержала подозреваемого в краже украинского флага с площади Пыльва
По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, 59-летнему гражданину Эстонии 12 апреля было предъявлено подозрение в осквернении официального символа иностранного государства.
Согласно предъявленному подозрению, 5 апреля мужчина около часа ночи был на улице Маарья в Пыльва, где сначала ударил молотком по флагштоку, а затем украл украинский флаг.
Мужчина признался, что был сильно пьян и пояснил, что он не настроен против Украины.
«Крайне жаль, что под воздействием алкоголя он решился на столь безответственное поведение. Если кто-то по каким-либо причинам оскверняет памятник, флаг или другой символ, правоохранительные органы обязательно отреагируют на такие действия и начнут расследование», — сказала Калдоя.
Срыв, осквернение или иное оскорбление иностранного флага является уголовным преступлением. За подобное деяние суд может назначить денежное взыскание или тюремное заключение сроком до года.
Украинский флаг был поднят на центральной площади Пыльва 14 марта, и, по словам Аннели Ээсмаа, специалиста по связям с общественностью Пыльваской волостной управы, в результате кражи самоуправлению был нанесен ущерб примерно в 750 евро. Она подтвердила, что флаг будет снова установлен.