Фото ⟩ Люди приносят к посольствам России бытовые вещи

Такие акции прошли, например, у зданий посольств России в Латвии, Польше, Великобритании.

Embassy of Russia in Poland.

Join in your countries pic.twitter.com/UGFZDOSQKd — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) April 13, 2022

В Риге, по наблюдениям агентства BNS, к зданию посольства люди принесли сковородки, утюги, детские игрушки и даже стиральную машину.

В Хельсинки принесли стиральную машину с посланием для Путина. У посольства РФ в Таллинне также оставили чайник и сковороду.