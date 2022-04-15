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Фото ⟩ Люди приносят к посольствам России бытовые вещи

rus.postimees.ee BNS
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Люди приносят к посольствам России бытовые вещи
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Акция протеста в Варшаве.
Акция протеста в Варшаве. Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS/Scanpix

Во многих странах к зданиям посольств России люди приносят бытовые вещи, осуждая мародерство российских солдат на оккупированных территориях Украины.

Такие акции прошли, например, у зданий посольств России в Латвии, Польше, Великобритании. 

В Риге, по наблюдениям агентства BNS, к зданию посольства люди принесли сковородки, утюги, детские игрушки и даже стиральную машину.

В Хельсинки принесли стиральную машину с посланием для Путина. У посольства РФ в Таллинне также оставили чайник и сковороду. 

Солдаты российской армии регулярно занимаются мародерством в Украине, и украденные у украинских граждан вещи, в том числе предметы быта, отправляют в Россию.

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