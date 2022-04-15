Во многих странах к зданиям посольств России люди приносят бытовые вещи, осуждая мародерство российских солдат на оккупированных территориях Украины.
Фото ⟩ Люди приносят к посольствам России бытовые вещи
Люди приносят к посольствам России бытовые вещи
Такие акции прошли, например, у зданий посольств России в Латвии, Польше, Великобритании.
Embassy of Russia in Poland.— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) April 13, 2022
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В Риге, по наблюдениям агентства BNS, к зданию посольства люди принесли сковородки, утюги, детские игрушки и даже стиральную машину.
В Хельсинки принесли стиральную машину с посланием для Путина. У посольства РФ в Таллинне также оставили чайник и сковороду.
Солдаты российской армии регулярно занимаются мародерством в Украине, и украденные у украинских граждан вещи, в том числе предметы быта, отправляют в Россию.
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