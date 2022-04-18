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Яна Тоом: у нас идет чистая охота на ведьм

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Яна Тоом: у нас идет чистая охота на ведьм
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  • Нужно прикладывать усилия к сохранению гражданского мира
  • Мы рискуем создать общину, с которой никто не считается
  • Сравнивать нас и военных беженцев – абсолютно неэтично

Как избежать появления трех лагерей недовольных? Можно ли не допустить роста напряженности в обществе? Как предотвратить провокации в преддверии годовщины апрельских событий и 9 мая?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, член правления Центристской партии Яна Тоом.

Выдержки из беседы:

– Мэр Нарвы Катри Райк не так давно говорила в нашей студии о болезненной тишине в обществе и опасности появления к осени трех лагерей недовольных: эстонцев, русских и украинцев. Как этого избежать?

– Думаю, что Катри Райк даже несколько смягчила углы. Эти группы уже есть. Мы правильно делаем, что принимаем беженцев, но некоторые пытаются это использовать во внутриполитической игре.

Беженцы, которые ехали к нам, практически все русскоязычные, они из русскоязычных городов. И ехали они к нам в том числе и потому, что многие вещи у нас можно сделать и на русском языке.

Теперь образовалась группа политиков, от лица которых нам говорят, что украинцев нужно отправить в эстонские школы и т.д. Это безобразие, когда людей, которые спаслись от бомбежек, используют и втягивают во внутреннюю политику, говоря от их имени, не имея на это никакого мандата.

– Что должны делать политики?

– Нужно прикладывать усилия к сохранению гражданского мира, а с этим у нас плохо.

Катри Райк говорила об оглушительной тишине в обществе (болезненная тишинаприм.ред.). Но мы же сами создаем для этого предпосылки!

У нас же идет чистая охота на ведьм.

В моем бюро каждую неделю проходит прием юристов. В минувший четверг из десяти обратившихся трое были те, кому высказывание их мнения вышло боком. Например, к нам обратилась студентка Академии внутренней защиты. Ее эксматрикулировали со второго курса, потому что у нее нет позиции по Украине. То, что происходит, – это чудовищно.

Люди боятся высказаться. Я могу быть с ними не согласна, но хочу спорить и говорить с этими людьми. Если на этих людей давить, они, естественно, будут молчать. Вот вам и оглушительная тишина!

– Как сделать так, чтобы настороженное отношение не переросло в открытое противостояние?

– Мне кажется, что у нас не хватает специалистов по кризисной коммуникации. При принятии любых решений полагается делать анализ последствий. В столь хрупкой ситуации этот анализ должен быть сделан с учетом того, что об этом подумают люди и как себя поведут.

Мы все знаем, что у нас есть группа населения, которая симпатизирует тому, что делает Россия в Украине. Не думаю, что им нравится то, что показывают в телевизионных репортажах.

Это связано с тем, что государство их как бы отталкивает – им не доверяют, они носят неправильные символы, ходят к солдату. Но им же надо себя с чем-то соотнести. Считаю, что это совершенно безграмотное поведение со стороны государства.

А провокации, которые мы сейчас видим, происходят с другой стороны. Сегодня пытались отпилить звезды у Бронзового солдата. Вряд ли это были люди, которым отменили «Бессмертный полк».

Мы рискуем создать общину, достаточно немаленькую, которая будет чувствовать, что она никак не представлена, с ней никак не считаются. И это большой риск для безопасности.

– Как вы относитесь к предложениям политиков временно смягчить закон о языке, но не для всех?

– Мне трудно быть в унисон с риторикой о том, что нам 30 лет чего-то не дают, а им сразу дали. У этих людей не осталось ничего. Они приехали к нам без ничего.

Сравнивать нас и военных беженцев абсолютно неэтично.

Мы же не хотим платить им пособия и ждать, пока они выучат эстонский язык. Мы все это время готовы их содержать? Более того, я считаю, что любая течь в системе подавления иноязычных – хороша.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как избежать появления трех лагерей недовольных? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess
Студия Postimees: как избежать появления трех лагерей недовольных? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Мэр Нарвы Катри Райк недавно говорила в студии Rus.Postimees о болезненной тишине в обществе и опасности появления к осени трех лагерей недовольных: эстонцев, русских и украинцев. Как этого избежать?
  • Что должны делать местные политики? Как сделать так, чтобы настороженное отношение не переросло в открытое противостояние?
  • Как относиться к предложениям политиков временно смягчить закон о языке, но не для всех?
  • Стоит ли составлять список запрещенных артистов и отменять «Лебединое озеро» в опере?
  • Не получится ли так, что опасения местных русских, что они станут третьим сортом, подтвердятся?
  • В этом году исполняется 15 лет апрельским событиям. Как предотвратить провокации?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess

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