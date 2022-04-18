Яна Тоом: у нас идет чистая охота на ведьм

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, член правления Центристской партии Яна Тоом.

Выдержки из беседы:

– Мэр Нарвы Катри Райк не так давно говорила в нашей студии о болезненной тишине в обществе и опасности появления к осени трех лагерей недовольных: эстонцев, русских и украинцев. Как этого избежать?

– Думаю, что Катри Райк даже несколько смягчила углы. Эти группы уже есть. Мы правильно делаем, что принимаем беженцев, но некоторые пытаются это использовать во внутриполитической игре.

Беженцы, которые ехали к нам, практически все русскоязычные, они из русскоязычных городов. И ехали они к нам в том числе и потому, что многие вещи у нас можно сделать и на русском языке.

Теперь образовалась группа политиков, от лица которых нам говорят, что украинцев нужно отправить в эстонские школы и т.д. Это безобразие, когда людей, которые спаслись от бомбежек, используют и втягивают во внутреннюю политику, говоря от их имени, не имея на это никакого мандата.

– Что должны делать политики?

– Нужно прикладывать усилия к сохранению гражданского мира, а с этим у нас плохо.

Катри Райк говорила об оглушительной тишине в обществе (болезненная тишина – прим.ред.). Но мы же сами создаем для этого предпосылки!

У нас же идет чистая охота на ведьм.

В моем бюро каждую неделю проходит прием юристов. В минувший четверг из десяти обратившихся трое были те, кому высказывание их мнения вышло боком. Например, к нам обратилась студентка Академии внутренней защиты. Ее эксматрикулировали со второго курса, потому что у нее нет позиции по Украине. То, что происходит, – это чудовищно.

Люди боятся высказаться. Я могу быть с ними не согласна, но хочу спорить и говорить с этими людьми. Если на этих людей давить, они, естественно, будут молчать. Вот вам и оглушительная тишина!

– Как сделать так, чтобы настороженное отношение не переросло в открытое противостояние?

– Мне кажется, что у нас не хватает специалистов по кризисной коммуникации. При принятии любых решений полагается делать анализ последствий. В столь хрупкой ситуации этот анализ должен быть сделан с учетом того, что об этом подумают люди и как себя поведут.

Мы все знаем, что у нас есть группа населения, которая симпатизирует тому, что делает Россия в Украине. Не думаю, что им нравится то, что показывают в телевизионных репортажах.

Это связано с тем, что государство их как бы отталкивает – им не доверяют, они носят неправильные символы, ходят к солдату. Но им же надо себя с чем-то соотнести. Считаю, что это совершенно безграмотное поведение со стороны государства.