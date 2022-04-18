Яна Тоом: у нас идет чистая охота на ведьм

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента, член правления Центристской партии Яна Тоом.
– Мэр Нарвы Катри Райк не так давно говорила в нашей студии о болезненной тишине в обществе и опасности появления к осени трех лагерей недовольных: эстонцев, русских и украинцев. Как этого избежать?
– Думаю, что Катри Райк даже несколько смягчила углы. Эти группы уже есть. Мы правильно делаем, что принимаем беженцев, но некоторые пытаются это использовать во внутриполитической игре.
Беженцы, которые ехали к нам, практически все русскоязычные, они из русскоязычных городов. И ехали они к нам в том числе и потому, что многие вещи у нас можно сделать и на русском языке.
Теперь образовалась группа политиков, от лица которых нам говорят, что украинцев нужно отправить в эстонские школы и т.д. Это безобразие, когда людей, которые спаслись от бомбежек, используют и втягивают во внутреннюю политику, говоря от их имени, не имея на это никакого мандата.
– Что должны делать политики?
– Нужно прикладывать усилия к сохранению гражданского мира, а с этим у нас плохо.
Катри Райк говорила об оглушительной тишине в обществе (болезненная тишина – прим.ред.). Но мы же сами создаем для этого предпосылки!
У нас же идет чистая охота на ведьм.
В моем бюро каждую неделю проходит прием юристов. В минувший четверг из десяти обратившихся трое были те, кому высказывание их мнения вышло боком. Например, к нам обратилась студентка Академии внутренней защиты. Ее эксматрикулировали со второго курса, потому что у нее нет позиции по Украине. То, что происходит, – это чудовищно.
Люди боятся высказаться. Я могу быть с ними не согласна, но хочу спорить и говорить с этими людьми. Если на этих людей давить, они, естественно, будут молчать. Вот вам и оглушительная тишина!
– Как сделать так, чтобы настороженное отношение не переросло в открытое противостояние?
– Мне кажется, что у нас не хватает специалистов по кризисной коммуникации. При принятии любых решений полагается делать анализ последствий. В столь хрупкой ситуации этот анализ должен быть сделан с учетом того, что об этом подумают люди и как себя поведут.
Мы все знаем, что у нас есть группа населения, которая симпатизирует тому, что делает Россия в Украине. Не думаю, что им нравится то, что показывают в телевизионных репортажах.
Это связано с тем, что государство их как бы отталкивает – им не доверяют, они носят неправильные символы, ходят к солдату. Но им же надо себя с чем-то соотнести. Считаю, что это совершенно безграмотное поведение со стороны государства.
А провокации, которые мы сейчас видим, происходят с другой стороны. Сегодня пытались отпилить звезды у Бронзового солдата. Вряд ли это были люди, которым отменили «Бессмертный полк».