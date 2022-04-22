Вне дома: готовимся к лету - эстонский гриль в «Аргентине»

Самую большую долю рынка продуктов для гриля в Эстонии традиционно занимает бренд Maks & Moorits. Начало сезона Atria Eesti AS, которому принадлежит бренд, встречает одиннадцатью новыми продуктами для гриля.

Традиционно два раза в год руководство компании встречается с журналистами и угощает их новинками, выбирая для встречи интересные рестораны. В этот раз выбор был классически беспроигрышный: мясной ресторан Argentiina на улице Лоотси в районе Старого порта.

Во главе стола исполнительный директор компании Олле Хорм Фото: Патрик Тамм

«В то время как продажи маринованного мяса прошлым летом возросли на 16% по сравнению с предыдущим годом, рост продаж шашлыков за тот же период был еще выше — 28%. При этом 65% из них составляли продукты из свинины и 35% — из куриного мяса», — отметил директор по продажам Atria Eesti Меэлис Лаанде.

Меэлис Лаанде подробно рассказал оо продукции предприятия. Фото: Патрик Тамм

Не зря куриный шашлык в классическом маринаде от Maks & Moorits признан исследовательской компанией Nielsen лучшей новинкой в ​​мясной категории 2021 года.

В новом сезоне ассортимент продукции для гриля Maks & Moorits пополнится одиннадцатью новинками. В магазинах уже можно найти шашлык в кефирном маринаде из шейного карбонада.

«Шашлык давно стал национальным летним блюдом жителей Эстонии, которое традиционно входит в меню гриль-вечеринок и различных встреч на природе», — поделился Меэлис Лаанде.

Да уж, куда нам без шашлыка! У анекдота про это национальное эстонское блюдо уже давно выросла длинная борода, а мы все жарим шашлык.

Чтобы угодить своим постоянным покупателям, а журналистов удивить новым вкусом, производитель представил шашлык из свиной лопатки в красном маринаде с паприкой и перцем чили: сочетание сладкого и острого отлично подходит к свинине. Тем более, что лопаточная часть считается очень сочной и нежной. И совсем не жирной.

Фото: Патрик Тамм

Да, сейчас многие, не желая отказываться от мяса в своем рационе, стараются есть так называемое постное, нежирное мясо. Как будто специально для придерживающихся диетического меню Maks & Moorits предлагает кавказский шашлык из самой что ни на есть настоящей вырезки: ни жилочки нет в этом нежном мясе, зато явственно чувствуется букет вкусов из лука, петрушки и перца, которые добавляются в маринад в умеренных количествах с учетом сложившихся вкусовых предпочтений наших потребителей.

Для ценителей менее жирного мяса разработан и полуфабрикат Õhemast õhem grill-liha, изготовленный тонкой части вырезки и сдобренный растительным маслом.

Фото: Патрик Тамм

Впервые ассортимент Maks & Moorits пополнился уникальными, необычной длины, колбасками в аппетитной шкурке, получившими название «Бременские колбаски-гриль». Эти мясные колбаски с классическим вкусом и мелким жирком хороши как сами по себе, так и на ломте мягкого хлеба с маслом и листиком салата, а также жаренные с яйцами – прекрасный завтрак!

Фото: Патрик Тамм

И совсем не жирные сырые колбаски, которые так и называются - Tailihast, то есть из нежирной свинины, и колбаски Murulaugu с зеленым луком являются фирменными продуктами для гриля, так как они изготавливаются по уникальной технологии и упаковываются в коробку поштучно.

Фото: Патрик Тамм

По словам Лаанде, в этих колбасках очень высокое содержание мяса: в Tailihast – 91%, в Murulaugu – 90%. В последние годы зеленый лук стал одной из самых популярных приправ в пищевой промышленности. Колбаски оказались удивительно нежными и сочными. Дома их можно поджарить на сковородке, вкус от этого отнюдь не ухудшится. А в колбаски Kodu добавлен жареный лук. Тоже интересно.

Есть среди новинок и ребрышки двух видов – классические и Smokey-BBQ. Любителям ребрышек они должны понравиться. А вот, пожалуй, самая интересная новинка: бекон для гриля Buffalo в маринаде из паприки, горчицы и различных специй. Вся прелесть этого мяса в отсутствии жира! Удивительно: его вроде бы видно, то есть жирок как бы есть, как бекону и положено, но на вкус он совсем не чувствуется.

Тот самый волшебный бекон. Фото: Патрик Тамм