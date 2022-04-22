Прошлое лето запомнилось легким послаблением ковидных ограничений и продолжительной теплой, а порой и жаркой погодой. А что мы делаем летом? Жарим мясо! Кто по старинке на мангале, а кто на модном гриле! На дачах, на приусадебных участках, на специальных площадках в лесу и на берегу моря. Жарим без устали и наслаждаемся сочными шашлыками и колбасками, предпочитая уже готовые для жарки продукты. Пусть некоторые колдуют над рыбой, спаржей и даже капустой, лето без мяса на гриле – не лето!
Вне дома: готовимся к лету - эстонский гриль в «Аргентине»
Самую большую долю рынка продуктов для гриля в Эстонии традиционно занимает бренд Maks & Moorits. Начало сезона Atria Eesti AS, которому принадлежит бренд, встречает одиннадцатью новыми продуктами для гриля.
Традиционно два раза в год руководство компании встречается с журналистами и угощает их новинками, выбирая для встречи интересные рестораны. В этот раз выбор был классически беспроигрышный: мясной ресторан Argentiina на улице Лоотси в районе Старого порта.
«В то время как продажи маринованного мяса прошлым летом возросли на 16% по сравнению с предыдущим годом, рост продаж шашлыков за тот же период был еще выше — 28%. При этом 65% из них составляли продукты из свинины и 35% — из куриного мяса», — отметил директор по продажам Atria Eesti Меэлис Лаанде.
Не зря куриный шашлык в классическом маринаде от Maks & Moorits признан исследовательской компанией Nielsen лучшей новинкой в мясной категории 2021 года.
В новом сезоне ассортимент продукции для гриля Maks & Moorits пополнится одиннадцатью новинками. В магазинах уже можно найти шашлык в кефирном маринаде из шейного карбонада.
«Шашлык давно стал национальным летним блюдом жителей Эстонии, которое традиционно входит в меню гриль-вечеринок и различных встреч на природе», — поделился Меэлис Лаанде.
Да уж, куда нам без шашлыка! У анекдота про это национальное эстонское блюдо уже давно выросла длинная борода, а мы все жарим шашлык.
Чтобы угодить своим постоянным покупателям, а журналистов удивить новым вкусом, производитель представил шашлык из свиной лопатки в красном маринаде с паприкой и перцем чили: сочетание сладкого и острого отлично подходит к свинине. Тем более, что лопаточная часть считается очень сочной и нежной. И совсем не жирной.
Да, сейчас многие, не желая отказываться от мяса в своем рационе, стараются есть так называемое постное, нежирное мясо. Как будто специально для придерживающихся диетического меню Maks & Moorits предлагает кавказский шашлык из самой что ни на есть настоящей вырезки: ни жилочки нет в этом нежном мясе, зато явственно чувствуется букет вкусов из лука, петрушки и перца, которые добавляются в маринад в умеренных количествах с учетом сложившихся вкусовых предпочтений наших потребителей.
Для ценителей менее жирного мяса разработан и полуфабрикат Õhemast õhem grill-liha, изготовленный тонкой части вырезки и сдобренный растительным маслом.
Впервые ассортимент Maks & Moorits пополнился уникальными, необычной длины, колбасками в аппетитной шкурке, получившими название «Бременские колбаски-гриль». Эти мясные колбаски с классическим вкусом и мелким жирком хороши как сами по себе, так и на ломте мягкого хлеба с маслом и листиком салата, а также жаренные с яйцами – прекрасный завтрак!
И совсем не жирные сырые колбаски, которые так и называются - Tailihast, то есть из нежирной свинины, и колбаски Murulaugu с зеленым луком являются фирменными продуктами для гриля, так как они изготавливаются по уникальной технологии и упаковываются в коробку поштучно.
По словам Лаанде, в этих колбасках очень высокое содержание мяса: в Tailihast – 91%, в Murulaugu – 90%. В последние годы зеленый лук стал одной из самых популярных приправ в пищевой промышленности. Колбаски оказались удивительно нежными и сочными. Дома их можно поджарить на сковородке, вкус от этого отнюдь не ухудшится. А в колбаски Kodu добавлен жареный лук. Тоже интересно.
Есть среди новинок и ребрышки двух видов – классические и Smokey-BBQ. Любителям ребрышек они должны понравиться. А вот, пожалуй, самая интересная новинка: бекон для гриля Buffalo в маринаде из паприки, горчицы и различных специй. Вся прелесть этого мяса в отсутствии жира! Удивительно: его вроде бы видно, то есть жирок как бы есть, как бекону и положено, но на вкус он совсем не чувствуется.
Как это удалось производителю – большой секрет, который нам не раскрыли. А может быть, все дело в поварах ресторана Argentiina, где под руководством шефа Сергея Трунова работают настоящие мастера гриля?