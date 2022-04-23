Один военнослужащий погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести "в ходе борьбы за живучесть" ракетного крейсера "Москва", сообщило Минобороны РФ, передает "Интерфакс".
Минобороны РФ: на крейсере "Москва" погиб один моряк и 27 пропали без вести
В Минобороны РФ добавили, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.
"Министерство обороны Российской Федерации оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести", - заверили в ведомстве.
Минобороны утверждает, что по результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
"Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву, по истечению сроков службы будут уволены в запас", - сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе на флагмане Черноморского флота России крейсере "Москва". Поздним вечером 14 апреля министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке.
Несколько родственников моряков дали интервью иностранным СМИ с заявлениями, что не могут найти своих служивших на крейсере сыновей. По их словам, высокопоставленные военные чиновники отказываются говорить им, что случилось с моряками, некоторым поступили неофициальные заявления о гибели детей. Одна семья утверждает, что в поисках сына посетила военный госпиталь в Крыму, где было всего 200 человек, хотя на корабле было около 500 членов экипажа.