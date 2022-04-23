Минобороны РФ: на крейсере "Москва" погиб один моряк и 27 пропали без вести

В Минобороны РФ добавили, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

"Министерство обороны Российской Федерации оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести", - заверили в ведомстве.

Минобороны утверждает, что по результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

"Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву, по истечению сроков службы будут уволены в запас", - сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе на флагмане Черноморского флота России крейсере "Москва". Поздним вечером 14 апреля министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке.