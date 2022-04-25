Пн, 25.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

США пообещали Зеленскому новый пакет военной помощи

Deutsche Welle
США пообещали Зеленскому новый пакет военной помощи
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Saul Loeb

По словам госсекретаря Блинкена и министра обороны США Остина, Киев получит 322 млн долларов на закупку вооружений. Министры сообщили, что американские дипломаты будут постепенно возвращаться в Украину, пишет Deutsche Welle.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин сообщили в ходе визита в Киев, что американские дипломаты будут постепенно возвращаться на работу в Украине и пообещали Киеву новый пакет военной помощи. Начиная с нынешней недели американские дипломаты будут совершать однодневные выезды в Украину, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента журналистам, ожидавшим Блинкена и Остина на польской стороне границе в ночь на понедельник, 25 апреля.

По соображениям безопасности визит двух американских министров в Киев, состоявшийся 24 апреля, был подтвержден лишь после их выезда из Украины. Остин и Блинкен вновь выразили поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии, и сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшие дни назначит новым послом в Киеве действующую главу дипломатической миссии США в Словакии Бриджет Бринк. Должность посла США в Украине вакантна с 2019 года.

По словам представителя Госдепа, американские дипломаты "постепенно реактивируют американское присутствие в Киеве". На фоне российского вооруженного вторжения персонал посольства США в Украине был эвакуирован в Польшу и в настоящее время работает с польской территории.

Блинкен и Остин также пообещали Украине и ее союзникам новый пакет военного финансирования на общую сумму в 713 млн долларов. Из этой суммы 322 млн долларов будут выделены Киеву, а остальное - тем 15 странам, которые поставляли Украине вооружения, с тем чтобы они могли восполнить образовавшийся дефицит в собственных арсеналах.

Агентство AP отмечает, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих: это не выделение списанного оружия из арсеналов Пентагона, а наличные средства, которые могут быть использованы для закупки тех видов вооружений, которые Украина и ее союзники считают необходимыми.

Новый пакет помощи Киеву также включает продажу Украине на сумму в 165 млн долларов боеприпасов неамериканского производства, совместимых с вооружениями, применяемыми украинской армией. Общая сумму военной помощи, выделенной США Украине с начала российского вторжения 24 февраля, достигла уже 3,7 млрд долларов.

Ключевые слова
Наверх