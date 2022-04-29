Суд вернул дело Юри Каменика в прокуратуру

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Каменика в том, что в 2019 году он вынудил знакомого мужчину взять на себя различные кредитные обязательства. Также Каменик использовал документы этого человека для подачи кредитных заявок, пишет Postimees.

Таким образом, Каменик более десяти раз получал кредиты на различные суммы от нескольких десятков до нескольких тысяч евро. В обвинении сказано, что общая сумма составила более 20 000 евро.

Согласно обвинительному заключению, метеоролог переводил суммы кредита на подконтрольный ему банковский счет и использовал деньги в личных целях.

Уголовное расследование по подозрению в сексуальных домогательствах со стороны Каменика, о которых ранее писал Postimees, продолжается.