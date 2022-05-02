Криштафович - о заявлении Кылварта по 9 мая: советский солдат не был освободителем Эстонии

Было бы смешно высказывать претензии Михаилу Кылварту за то, что он называет солдат Красной армии освободителями или призывает жителей Эстонии отмечать победу в так называемой «Великой отечественной войне». Для эстонцев «Великая Отечественная война» («Отечество» с большой буквы) закончилась сравнительно недавно, когда Лавли Перлинг исключили из партии «Отечество». А то, о чём болтает Кылварт, для Эстонии - Вторая мировая война.

Во Второй мировой войне советский солдат не был освободителем Эстонии. Он был оккупантом, организатором депортаций и насильником. Как и солдат нацистской Германии. Утверждать обратное – это скандальное искажение истории. Это то же самое, как утверждать, что Гитлер был евреем или Украина бомбит сейчас сама себя.

Рассуждения о «Великой Отечественной войне» в контексте Эстонии указывают на отрицание советской оккупации и очередную попытку защитить трактовку истории по Путину-Лаврову. Или нам, пардон, стоит быть благодарными Кылварту, что он в этом же заявлении не назвал развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XXI века?!

Скажу снова: Кылварт никакого сюрприза не преподнес. Его позиция была такой же, когда он при поддержке Кремля возил детей из Эстонии в пропагандистский лагерь на Селигере. Она не изменилась. Вопросы есть к тем, кто позволил человеку с таким прошлым занять место мэра Таллинна.