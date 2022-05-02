Обращение Михаила Кылварта (Центристская партия) к русскоязычным таллиннцам, в котором столичный мэр призвал не поддаваться в преддверии 9 мая на провокации и не использовать враждебную символику, но при этом назвал красноармейцев «героями, которые защищали и освобождали», вызвало неоднозначную реакцию в эстонском обществе. Слова столичного мэра прокомментировал гражданский активист Евгений Криштафович (Партия реформ).
Криштафович - о заявлении Кылварта по 9 мая: советский солдат не был освободителем Эстонии
Было бы смешно высказывать претензии Михаилу Кылварту за то, что он называет солдат Красной армии освободителями или призывает жителей Эстонии отмечать победу в так называемой «Великой отечественной войне». Для эстонцев «Великая Отечественная война» («Отечество» с большой буквы) закончилась сравнительно недавно, когда Лавли Перлинг исключили из партии «Отечество». А то, о чём болтает Кылварт, для Эстонии - Вторая мировая война.
Во Второй мировой войне советский солдат не был освободителем Эстонии. Он был оккупантом, организатором депортаций и насильником. Как и солдат нацистской Германии. Утверждать обратное – это скандальное искажение истории. Это то же самое, как утверждать, что Гитлер был евреем или Украина бомбит сейчас сама себя.
Рассуждения о «Великой Отечественной войне» в контексте Эстонии указывают на отрицание советской оккупации и очередную попытку защитить трактовку истории по Путину-Лаврову. Или нам, пардон, стоит быть благодарными Кылварту, что он в этом же заявлении не назвал развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XXI века?!
Скажу снова: Кылварт никакого сюрприза не преподнес. Его позиция была такой же, когда он при поддержке Кремля возил детей из Эстонии в пропагандистский лагерь на Селигере. Она не изменилась. Вопросы есть к тем, кто позволил человеку с таким прошлым занять место мэра Таллинна.
Раймонд Кальюлайд, тебе не стыдно? Неужели шанс пристроить пару социалистов на городской оклад действительно перевешивает имиджевые потери от того, что городом Таллинном, по сути, управляет «русский мир»? Вот тот вопрос, который меня по-прежнему удивляет в столичной политике.